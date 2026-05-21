Na kanadskoj verziji Jaruna vrebaju neočekivani gosti: 'Mali milijun ih je i prekidaju utrke'

Marko Špoljar, entuzijast za Formulu 1, uoči Velike nagrade Kanade, pete utrke sezone Formule 1, u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" detaljno analizira što nas čeka na kultnoj stazi Gilles Villeneuve u Montrealu ovog vikenda. Od specifičnosti staze koja podsjeća na zagrebački Jarun, preko ključnih tehničkih nadogradnji koje donosi Mercedes, do eksplozivnog rivalstva koje ključa unutar njemačke momčadi, vikend u Kanadi obećava pravi spektakl.

Špoljar je istaknuo kako ova utrka rijetko razočara, a njezinu nepredvidivost dodatno začinjavaju neočekivani posjetitelji, promjenjivo vrijeme i jedan od najozloglašenijih dijelova staze u cijelom kalendaru Formule 1 - "Zid šampiona".

'Kanadsku verziju Jaruna' vrebaju svisci i nepredvidiva kiša

Staza u Montrealu nije klasična trkaća staza, već je prilagođena i smještena na otoku usred jezera, što joj daje poseban šarm, ali i donosi jedinstvene izazove. Na pitanje o očekivanjima za vikend, Špoljar daje slikovit opis.

Kakva su vaša očekivanja od Velike nagrade Kanade?

"Velika nagrada Kanade rijetko kada razočara i nadam se da će se tradicija nastaviti i ove godine. Osim što je staza dosta pogođena, iako se ne radi o klasičnoj trkaćoj stazi, već možemo reći prilagođenoj stazi jer se ona nalazi u, ajmo reći, njihovoj verziji, ogromnoj verziji Jaruna. Tako da je to zapravo napravljeno oko tog jezera, jako je to lijepo. Ima uvijek i neočekivane posjetitelje, a to su svisci, i često se znaju i prekidati, pogotovo recimo treninzi, kada zbog svizaca znaju biti i žute zastave jer ima ih mali milijun tamo. Osim svizaca, utrke tamo često iznenadi kiša. Vrijeme je potpuno nepredvidivo i uopće nije bitno kakva je sada prognoza. Sada je srijeda, ujutro može biti prognoza da će tamo biti sunčano ili da će tamo biti grmljavinsko nevrijeme u nedjelju, ali mi zapravo sve do tog jutra, kada je velika nagrada Kanade, ne znamo kakvo će doista biti vrijeme. Često su te nepredviđene vremenske okolnosti određivale pobjednika. Tu je bilo epskih bitaka, pogotovo na kišnim i u promijenjenim uvjetima."

Svi čekaju odgovor Mercedesa, a unutar momčadi raste pritisak

Nakon pauze u kalendaru, sve oči uprte su u momčadi i njihove nadogradnje, a najviše se očekuje od Mercedesa, koji je i dalje glavni favorit za naslov. Špoljar ističe kako je pritisak velik, ne samo zbog konkurencije, već i zbog unutarnje borbe za status prvog vozača.

U kakvom stanju momčadi dočekuju Kanadu i što možemo očekivati od Mercedesa koji je najavio velika poboljšanja?

"Dakle, imali smo pet tjedana pauze, pa Miami, pa opet tri tjedna pauze, i mi sad stvarno ne znamo što da tu točno možemo očekivati. Pogotovo što se tiče favorita za osvajanje naslova, Mercedesa. Najavili su veliki upgrade. Znači, svi njihovi konkurenti su donijeli velika poboljšanja i velike novitete već u Miamiju. Pokazali su da je Red Bull pogodio, pokazalo se da je McLaren pogodio. Ferrari nije loše to napravio, ali ne i onaj iskorak koji se očekivalo. Međutim, svi čekamo što će sad biti odgovor Mercedesa koji je i dalje uvjerljivo glavni favorit za osvajanje prvenstva. Kad smo već kod Mercedesa, tu me jako zanima i unutar momčadski duel, jer mnogi, pogotovo u Britaniji, raste veliki pritisak na Georgea Russella. Je li on taj? Je li on šampionski materijal? I sada mora pokazati da je on gazda u Mercedesovoj garaži. Jer, kako mnogi tumače, ako propusti ovu priliku, momentum će potpuno otići na stranu mladog Kimija Antonellija i moguće je da će zapravo momčad stati iza Antonellija, neslužbeno. To se Mercedesu ne događa... Ali znate kako je to, svi znamo tko je 'liebling' šefa u nekoj firmi ili nekoj redakciji, pa tako i u Mercedesovoj garaži. Ako Toto Wolff procijeni da je Kimi spreman već ove sezone osvojiti naslov, on će se potruditi da se to i dogodi."

'Ako imaš dva prava konja u štali, ne možeš učiniti baš ništa'

Rivalstvo između iskusnog Georgea Russella i mladog, nadolazećeg Kimija Antonellija postaje glavna tema. Novinarske spekulacije prerastaju u stvarnu napetost koju će šef momčadi Toto Wolff teško kontrolirati.

Čini se da se rivalstvo između Russella i Antonellija sve više stvara, ne samo u medijima, nego i stvarno. Hoće li se Toto Wolff moći oduprijeti stvaranju novog velikog rivalstva u Formuli 1?

"Ako imaš zaista dva prava konja u štali, ti ne možeš učiniti ama baš ništa da se ono ne dogodi. Ako su oni odlučili da je to godina u kojoj će osvojiti prvenstvo i ako to imaju u kostima, ako su zaista takvi, ako to ne glume, ako jesu rođeni za velike stvari, to rivalstvo će se dogoditi i eksplodirat će. To smo vidjeli već nekoliko puta u povijesti ovog sporta, a vidjeli smo i u Mercedesovoj garaži 2016., kada se potpuno luda situacija dogodila između Rosberga i Hamiltona, gdje nitko, ali baš nitko na ovom svijetu nije mogao zaustaviti njihov... to nije bio ni dvoboj, to je bilo doslovno 'street fighting' kroz cijelu sezonu. [...] Ako hoće ove sezone krunu, Kimi Antonelli mora prvo riješiti, prvo ugasiti svog momčadskog kolegu Georgea Russella. I vice versa. Ako George Russell hoće svoju prvu krunu, a možda mu je jedina prava prilika, tko zna do kada će Mercedes biti dominantan, on mora srediti svog bitno mlađeg i neiskusnijeg momčadskog kolegu Kimija Antonellija. To je tako u tom sportu, nema druge."

Zid šampiona čeka i najmanju pogrešku

Osim unutarnjih borbi i nepredvidivog vremena, vozače čeka i sama staza, koja je brza, tehnički zahtjevna i ne prašta pogreške, što najbolje simbolizira legendarni "Zid šampiona".

Kakva je staza što se tiče brzine i koji su najveći izazovi za vozače?

"Tradicionalno je najbolje mjesto za pretjecanje bilo na kočenju u zadnji zavoj prije ulaska u startno-ciljnu ravninu i na kraju startno-ciljne ravnine. Ali to su uvijek bili jako riskantni potezi. Najbolje na, kako se kaže, 'back straightu', na tom pravcu koji dolazi na samom kraju kruga, prije ulaska u zapravo novi krug. To je i najduži pravac i tu se postižu najveće brzine. [...] To je i najteži zavoj i najopasniji zavoj. Na izlasku iz te kombinacije zavoja ulaziš u startno-ciljnu ravninu, a moraš otvoriti jako zavoj, moraš što više ići, ajmo reći, u tu desnu stranu kako bi imao maksimalnu izlaznu brzinu iz zavoja, a tu te čeka jedan fini zid. Dakle, kraj staze, rub staze je ujedno i zid. Nema mjesta za grešku. On se zove i 'Zid šampiona' zato što su i najveći, i neki od najvećih vozača svih vremena završili svoje utrke tako što su poljubili zid malo žešće nego što su trebali. Mislim da je '97. bila utrka da su u istom vikendu završili u tom zidu tri tadašnja svjetska prvaka: Damon Hill, Jacques Villeneuve i Michael Schumacher, ako me pamćenje dobro služi, tako da se ne zove bez razloga 'Zid šampiona'."

Pred nama je vikend koji, po svemu sudeći, donosi pregršt uzbuđenja. Od borbe za desetinke na stazi do psihološkog rata u garažama, Velika nagrada Kanade ima sve sastojke za još jednu nezaboravnu utrku u povijesti Formule 1.