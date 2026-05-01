Stručnjak o Ferrariju: 'Imaju sve uvjete za uspjeh, osim mentaliteta'

Nakon duge stanke od pet tjedana, koju je stručnjak za Formulu 1 Marko Špoljar opisao kao "novi start sezone", oktanski cirkus seli se u Miami. Gostujući u podcastu Net.hr-a Maksanov korner, Špoljar je analizirao ključne priče uoči utrke: glamurozni američki spektakl, tinjajući rat unutar Mercedesa, vječnu potragu Ferrarija za slavom te tehničke inovacije koje bi mogle promijeniti poredak.

Raspored vikenda Formule 1 u Miamiju Petak, 1. svibnja 2026. 18:00: Prvi slobodni trening (FP1) - RTL 2 i Voyo 22:30: Sprint kvalifikacije - RTL 2 i Voyo Subota, 2. svibnja 2026. 18:00: Sprint utrka (100 km) - RTL 2 i Voyo 22:00: Kvalifikacije za glavnu utrku - RTL 2 i Voyo Nedjelja, 3. svibnja 2026. 20.30: Emisija "Formula na RTL-u" - RTL i Voyo 22:00: Utrka za Veliku nagradu Miamija - RTL i Voyo

Miami - umjetna staza s umjetnim morem

Velika nagrada Miamija jedinstveni je spoj glamura i brzine, no nije po ukusu svakog purista. Špoljar priznaje da ima podijeljene osjećaje prema američkom pristupu utrkivanju. "Lagao bih kad bi rekao da mi je Miami jedna od dražih utrka, ali dajem joj iznova šansu", objasnio je Špoljar, dodajući da, iako je događaj stvoren za spektakl, njegovu umjetnu prirodu teško je ignorirati.

Posebno je slikovito opisao jedinstvenu scenografiju staze. "Sve je to malo stvarnosti, puno snova, tako i cijela staza je napravljena, kako bi se reklo, vještački... Oni se nisu toga ni sramili, pa su stavili i nacrtali more. U tom nacrtanom moru, iz njega izranjaju jahte i s jahti ljudi gledaju utrku unutar nekog zavoja", komentirao je Špoljar jedinstvenu, premda pomalo bizarnu, atmosferu utrke na Floridi.

Rat u Mercedesu

Najveća drama, čini se, kuha se u garaži Mercedesa, gdje se razvija žestoko rivalstvo između devetnaestogodišnje senzacije Kimija Antonellija i njegovog timskog kolege Georgea Russella. Špoljar vjeruje da je ovo ključna sezona za britanskog vozača. "George Russell je svjestan toga. Svjestan je vjerojatno da ako ga pobijedi ove godine Kimi Antonelli, da on nikad više neće imati priliku postati svjetski prvak. Sad je to biti ili ne biti za Georgea Russella", naglasio je Špoljar.

Šef momčadi, Toto Wolff, već je pokušao smiriti tenzije javnim apelom, što je Špoljar ocijenio gotovo komičnim. "Prije par dana uputio je javnu poruku u kojoj je bila toliko korporativna da je to stvarno skoro bilo komično... ispričao je cijeli korporativni motivirajući govor kako bi upozorio svoje vozače da će dobiti slom mozga ako se sudare."

Ipak, skeptičan je da će Wolffove riječi imati učinka. "Nisam siguran koliko će mu to uspjeti. Jer ako želiš biti svjetski prvak, a vozač si ove godine Mercedesa, ti moraš pobijediti svog momčadskog kolegu na ovaj ili onaj način. Ako neće ići milom, morat će ići silom", zaključio je Špoljar.

Imaju sve osim...

Za Ferrari je početak sezone bio obećavajući, ali ne i spektakularan. "Dobro su krenuli u sezonu. Međutim, nedovoljno dobro. Dobro za, recimo, postolje, ali ne dovoljno dobro za pobjedu", analizirao je Špoljar. On vjeruje da momčad iz Maranella napokon ima pravi paket za borbu za naslov, ali joj nedostaje ključni sastojak.

"Nekako mi se čini da prvi put shvaćaju ti vodeći ljudi u Ferrariju da su vrlo blizu konačnog cilja, da nakon 'stotina godina suše' imaju napokon materijal na kojem treba raditi... Ja stvarno vjerujem da oni mogu ove godine se boriti za naslov prvaka", optimističan je, ali odmah dodaje i ključni problem: "Oni ne vjeruju. Oni jednostavno ne vjeruju. Oni nemaju taj mentalitet, oni su to imali samo u eri Michaela Schumachera."

McLarenove pogreške i Red Bullovo 'Karen krilo'

Dok su Mercedes i Ferrari pod svjetlima reflektora, ni druge momčadi ne miruju. McLaren, prema Špoljarovim riječima, ima više potencijala nego što njihovi rezultati pokazuju. "Mislim da rezultati puno lošije izgledaju nego što je njihov potencijal. Neki spoj loše vozačke sreće i vozačkih grešaka ih je doveo tu gdje jesu", rekao je, podsjećajući na pogrešku Oscara Piastrija na domaćoj utrci: "Ti u prvom krugu, dok su ti hladne gume... ideš gađati 'prasicu' kao da se natječeš u 46. krugu. Previše snage ode iz baterije u zadnju osovinu i ćao đaci."

U međuvremenu, Red Bull u tajnosti priprema značajne nadogradnje. "Vidio sam neke snimke koje nisu trebale postati javne sa testiranja Red Bulla. Izgleda bitno drugačije, a ono što su svi vidjeli i komentirali je da su napravili i oni koncept okretanja zadnjeg krila koji je prvi testirao Ferrari, takozvanim 'Karen krilom', pa ćemo vidjeti kako to njima funkcionira", otkrio je Špoljar.

Duga stanka je završena, a pozornica je spremna za uzbudljiv nastavak sezone. S unutarnjim borbama, tehničkim inovacijama i momčadima poput Ferrarija na korak do proboja, Velika nagrada Miamija obećava biti puno više od običnog glamuroznog spektakla.

Cijeli podcast gledajte na vrhu teksta.