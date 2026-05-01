Povratak Formule 1: U Miamiju počinje novo prvenstvo uz trening, sprint i nova pravila

Pet tjedana čekali smo na nova uzbuđenja u Formuli 1. Kao što znate, Velike nagrade Saudijske Arabije i Bahreina otkazane su zbog situacije u Zaljevu i rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana.

Raspored vikenda Formule 1 u Miamiju Petak, 1. svibnja 2026. 18:00: Prvi slobodni trening (FP1) - RTL 2 i Voyo 22:30: Sprint kvalifikacije - RTL 2 i Voyo Subota, 2. svibnja 2026. 18:00: Sprint utrka (100 km) - RTL 2 i Voyo 22:00: Kvalifikacije za glavnu utrku - RTL 2 i Voyo Nedjelja, 3. svibnja 2026. 20.30: Emisija "Formula na RTL-u" - RTL i Voyo 22:00: Utrka za Veliku nagradu Miamija - RTL i Voyo

Četvrta utrka sezone vodi nas u Sjedinjene Američke Države na Veliku nagradu Miamija, a povratak na stazu bit će sve samo ne uobičajen.

Vikend na Floridi donosi sprint format, mnoštvo tehničkih nadogradnji na bolidima i, što je najvažnije, paket novih pravila koja bi mogla značajno promijeniti odnos snaga i stil utrkivanja. Kao što je to šef Ferrarija Fred Vasseur konstatirao, a Paola Markek, kreatorica sadržaja iz Formule 1, u podcastu Net.hr Maksanov korner prihvatila i složila se s njim, Velika nagrada Miamija je soft launch nove sezone u Formuli 1. Fred Vasseur svojom konstatacijom signalizira da bi se poredak koji smo vidjeli u prve tri utrke mogao potpuno preokrenuti.

Vozače i timove čeka intenzivan petak na stazi Miami International Autodrome, s jednim, ali ključnim slobodnim treningom, nakon kojeg odmah slijede uzbudljive sprint kvalifikacije.

Frenetičan petak s produženim treningom

Vikendi sa sprint formatom poznati su po tome što timovima ostavljaju minimalno vremena za pripremu. Umjesto uobičajena tri slobodna treninga, na raspolaganju imaju samo jedan. Međutim, FIA je za Miami napravila iznimku. Zbog petotjedne stanke, uvođenja novih pravila i činjenice da gotovo sve momčadi donose velike pakete nadogradnji, prvi slobodni trening (FP1) produžen je sa 60 na 90 minuta.

Tih dodatnih 30 minuta bit će od neprocjenjive važnosti. Inženjeri će imati iznimno težak zadatak prikupiti što više podataka o novim aerodinamičkim dijelovima, provjeriti kako se bolidi ponašaju pod utjecajem izmijenjenih pravila o korištenju energije i pronaći optimalne postavke za dva potpuno različita natjecanja: kratku i agresivnu sprint utrku u subotu te dugu i strateški zahtjevnu glavnu utrku u nedjelju. Svaka minuta na stazi bit će ključna, a pritisak da se sve odradi bez greške bit će ogroman. Očekuje se da će staza biti puna bolida tijekom cijelog treninga, jer vremena za gubljenje jednostavno nema.

Revolucija u kvalifikacijama i kraj neprirodne vožnje?

Jedna od glavnih tema prve tri utrke sezone 2026. bile su kontroverzne posljedice novih pravila o pogonskim jedinicama. Vozači su se žalili na "neprirodan" stil vožnje u kvalifikacijama, gdje su morali usporavati i puštati gas na ravnim dijelovima staze ("lift and coast") kako bi napunili bateriju. Četverostruki svjetski prvak Max Verstappen opisao je takvu vožnju kao nešto što više priliči Formuli E ili videoigrama, a ne vrhuncu motorsporta.

Kao odgovor na kritike, FIA je u suradnji s timovima pripremila paket tehničkih prilagodbi koje stupaju na snagu upravo u Miamiju. Glavni cilj je vratiti kvalifikacijama njihov izvorni smisao - beskompromisno traženje krajnjih granica bolida i vozača. Promjene uključuju prilagodbe u načinu na koji bolidi prikupljaju i koriste električnu energiju tijekom jednog brzog kruga.

"Uvjereni smo da će ove promjene biti korak u pravom smjeru, i to prilično značajan", izjavio je Nikolas Tombazis, FIA-in direktor za jednosjede. Očekuje se da će vozači sada moći voziti punim gasom gotovo cijeli krug, što bi trebalo istaknuti razliku između dobrih i zaista velikih vozača. Iako bi ukupna vremena po krugu mogla biti neznatno sporija, vožnja bi trebala biti puno prirodnija i uzbudljivija za gledanje.

Sprint kvalifikacije su brz i nepopustljiv format

Odmah nakon jedinog treninga, vozači će se suočiti sa sprint kvalifikacijama, skraćenom i dinamičnom verzijom borbe za startne pozicije. Ovaj format sprint vikenda sastoji se od tri dijela: SQ1 traje 12 minuta, SQ2 10 minuta, a završni SQ3 samo osam minuta. U svakom dijelu ispada po šest najsporijih vozača.

Dodatnu razinu strategije unosi i strogo pravilo o gumama. U prva dva dijela (SQ1 i SQ2), pod uvjetom da je staza suha, svi vozači moraju koristiti novi set guma srednje tvrdoće. U završnom SQ3, preostalih deset borit će se za najbolju startnu poziciju na novom setu mekih guma. Ovaj format ne ostavlja prostora za pogreške i tjera timove da budu savršeni iz prvog pokušaja. Važno je napomenuti da poredak iz sprint kvalifikacija određuje startne pozicije isključivo za subotnju sprint utrku, dok se startni poredak za glavnu nedjeljnu utrku određuje u klasičnim kvalifikacijama u subotu poslijepodne.

Tko će se najbolje snaći u novoj eri?

Mercedes je dominirao početkom sezone, pobijedivši u sve tri održane utrke, a njihov mladi vozač Kimi Antonelli drži vodstvo u poretku vozača. Međutim, duga stanka i val nadogradnji mogli bi promijeniti sliku. Ferrari i McLaren nadaju se da su iskoristili vrijeme kako bi smanjili zaostatak. Tim iz Maranella u Miami donosi značajan aerodinamički paket, dok je McLaren najavio dolazak s gotovo "potpuno novim bolidom".

Očekuje se da će sve momčadi predstaviti poboljšanja, pa će petak biti prvi pravi test tko je najbolje iskoristio pauzu. Borba za prevlast mogla bi biti neizvjesnija no ikad, a Miami bi zaista mogao označiti početak potpuno nove faze prvenstva.

Vrućina, vlaga i prijetnja grmljavine

Uvjeti na stazi bit će iznimno zahtjevni. Vremenska prognoza za petak i subotu predviđa suho i vrlo vruće vrijeme, s temperaturama zraka koje će prelaziti 33 Celzijeva stupnja. To znači da bi temperatura asfalta mogla doseći i preko 50 stupnjeva, što će predstavljati veliki izazov za Pirellijeve najmekše komponente guma (C3, C4 i C5) koje su dostupne ovog vikenda.

Za nedjeljnu utrku, prognoza je nešto drugačija. Iako se očekuju nešto niže temperature, postoji i značajna mogućnost (oko 40 posto) poslijepodnevnih pljuskova i grmljavinskih oluja, tipičnih za Floridu u ovo doba godine. Mogućnost kiše unosi dodatni element nepredvidivosti u vikend koji je već ispunjen nepoznanicama.

Petak u Miamiju stoga nudi puno više od uobičajenog uvoda u trkaći vikend. To je dan koji će otkriti prve naznake novog odnosa snaga, testirati prilagodljivost timova i vozača na nova pravila i postaviti temelje za, nadamo se, spektakularan nastavak sezone Formule 1.

