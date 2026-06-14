Kapetan o kobnoj nesreći: 'Ovo nisam doživio u 30 godina karijere'

Teška pomorska nesreća dogodila se u nedjelju nešto prije podneva u Splitskim vratima kada su se sudarili katamaran i jedrilica. Troje putnika s jedrilice smrtno je stradalo, za jednim se traga, dok su četiri ozlijeđena prevezena u KBC Split.

Kako smo doznali od izvora bliskom istrazi, svih osmero putnika s jedrilice su češki državljani. U trenutku nesreće na katamaranu se nalazilo se 118 putnika i 7 članova posade, koji su prošli bez ozljeda. U trenutku nesreće se katamaran kretao prema Hvaru, s polazištem iz Splita, dok je jedrlica krenula iz Marina na Braču prema splitskim vratima, potvrdili su iz Lučke kapetanije Split.

Više informacija bit će dostupno nakon očevida, kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera se obratio medijima i otkrivo detalje tragedije.

"Jutros smo u 11.34 dobili dojavu od samog zaposlenika broda da je imao sudar s jedrlicom. U ovom sad dijelu, kada se radi istraga, ovo već sada ide na Županijsko državno odvjetništvo - tako da trenutno se prikupljaju podaci. Mi imamo naš VTS - pa znamo gdje se išlo i kako se išlo, imamo i jasne podatke o brodu, mora se i on pregledati. Radi se zapravo o brodici, odnosno jahti za iznajmljivanje, pod stranom zastavom, koja je imala uredne vinjete, skipera i dozvole", ispričao je Kuštera.

"Na brodici je bilo osam stranih državljana, odnosno skiper i sedam putnika, a na katamaranu je bilo 118 putnika i 7 članova posade", potvrdio je kapetan Lučke kapetanije Split. "U traganju su uključene sve službe - od lučke kapetanije i policije, do obalne straže onda smo angažirali i ljudi i ronioce iz HGSS-a. Angažirali smo sve ljude koji nam mogu u tom danu trenutku pomoći", ispričao je.

"Stvari se nažalost događaju - ovo je jedna velika tragedija. Budimo iskreni, nema tu nikakve fige u džepu. U svojih 30 i nešto godina što radim u kapetaniji - ovakvo nešto nisam doživio i stvarno ne mogu vjerovati da dođe do ovakve situacije", ispričao je Kuštera.

Kuštera: 'U ovakvom trenutku morate biti pametni'

"Vjerujte mi da smo mi poduzeli sve što smo mogli. Mi smo u tom trenu imali spreman helikopter i brodice. Tu bih pohvalio sve koji su vezani uz more, sve nautičare i ljude koji su istog trenutka priskočili i ove unesrećene izvlačili iz mora. Nažalost - dogodila se ta jedna strašna tragedija i s tim ćemo i mi morati živjeti", rekao je kapetan Kuštera.

"Morate biti pametni, u ovakvom trenutku vi morate znati u kakvom je psihofizičkom stanju zapovjednik na tom katamaranu. Morate znati i u kakvom su stanju ti putnici. Mi smo u tom trenu napravili ono što je najbolje i jedino ispravno - a to je da smo katamaran vezali i iskrcali ih i zamijenili zapovjednika jer u takvom stanju ne bih želio da se dogodi nešto dalje", ispričao je Kuštera te nadodao da je katamaran bio na redovnoj putničkoj liniji i da je i on imao sve uredne papire za vrijeme pomorske nesreće.

"Svi svjedoci, svi putnici s katamarana - mi smo njima pružili skrb, oni su dovezeni u Split i predani su na liječenje, ali nitko od njih nije imao teške ozljede. Ti ljudi su u šoku i njima treba pružiti pomoć", ispričao je.

"Jedrlica je potonula nakon sudara na dubinu od 50 do 60 metara. Državno odvjetništvo je to koje će odlučiti hoće li se jedrlica vaditi iz mora. No, sad smo u toj fazi da ronioci idu dolje da sve pregledaju jer se i dalje traga za jednom osobom", rekao je Kuštera.

"Nama je u ovom trenutku najvažnije da su imali papire, da je sve uredno, da su imali registraciju, vinjetu, da su kao charter plovilo imali agenciju koja ga iznajmljuje, da su uredno predali listu odakle su krenuli, kamo su krenuli", objasnio je.