FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TROJE POGINULO /

Pogledajte snimku preživjelih s jedrilice koja se sudarila s katamaranom: Hitno prevezeni u KBC Split

Pogledajte snimku preživjelih s jedrilice koja se sudarila s katamaranom: Hitno prevezeni u KBC Split
×
Foto: Net.hr

Na jedrilici je bilo osmero ljudi, četvero ih je spašeno, za jednim se traga, a troje ih je nažalost smrtno stradalo

14.6.2026.
14:49
danas.hr
Net.hr
VOYO logo
VOYO logo

Teška pomorska nesreća dogodila se u nedjelju nešto prije podneva u Splitskim vratima kada su se sudarili katamaran i jedrilica.

Na jedrilici je bilo osmero ljudi, četvero ih je spašeno, za jednim se traga, a troje ih je nažalost smrtno stradalo. Ozljeđenima je pomoć pružena na mjestu događaja, a potom su prevezeni u KBC Split. 

Riječ je o češkim državljanima srednje životne dobi. U tijeku je medicinska obrada, no svi su izvan životne opasnosti.

U trenutku nesreće na katamaranu se nalazilo se 118 putnika i 7 članova posade, koji su prošli bez ozljeda. 

Potraga u tijeku

Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture potvrdili su da je u tijeku potraga za nestalima s jedrilice.

"U površinsko traganje angažirana su sve raspoložive spasilačke brodice iz sastava splitske Kapetanije i pripadajućih ispostava, uz angažman policijskih plovila iz sastava Pomorske i aerodromske policije Split, Hitna medicinska služba, uključujući i helikoptersku jedinicu te sve druge službe, specijalizirane za postupanje u izvanrednim događajima na moru i kopnu, a čije aktivnosti se koordiniraju iz MRCC Rijeka", priopćili su. 

SplitNesrećaOzlijeđeniKatamaranJedrilica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike