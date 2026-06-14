Pogledajte snimku preživjelih s jedrilice koja se sudarila s katamaranom: Hitno prevezeni u KBC Split

Teška pomorska nesreća dogodila se u nedjelju nešto prije podneva u Splitskim vratima kada su se sudarili katamaran i jedrilica.

Na jedrilici je bilo osmero ljudi, četvero ih je spašeno, za jednim se traga, a troje ih je nažalost smrtno stradalo. Ozljeđenima je pomoć pružena na mjestu događaja, a potom su prevezeni u KBC Split.

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Riječ je o češkim državljanima srednje životne dobi. U tijeku je medicinska obrada, no svi su izvan životne opasnosti.

U trenutku nesreće na katamaranu se nalazilo se 118 putnika i 7 članova posade, koji su prošli bez ozljeda.

Potraga u tijeku

Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture potvrdili su da je u tijeku potraga za nestalima s jedrilice.

"U površinsko traganje angažirana su sve raspoložive spasilačke brodice iz sastava splitske Kapetanije i pripadajućih ispostava, uz angažman policijskih plovila iz sastava Pomorske i aerodromske policije Split, Hitna medicinska služba, uključujući i helikoptersku jedinicu te sve druge službe, specijalizirane za postupanje u izvanrednim događajima na moru i kopnu, a čije aktivnosti se koordiniraju iz MRCC Rijeka", priopćili su.