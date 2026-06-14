Sudarili se katamaran i jedrilica: Plovilo potonulo, troje mrtvih, za jednim se traga

U Splitskim vratima danas nešto prije podneva dogodila se ozbiljna pomorska nesreća u kojoj su sudjelovali katamaran i jedrilica. Nakon sudara jedrilica je potonula.

Kako neslužbeno doznaje RTL od izvora bliskog potrazi na jedrilici je bilo osmero ljudi, četvero ih je spašeno, za jednim se traga, a troje ih je nažalost smrtno stradalo.

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Priopćenje policije

O svemu se služneno oglasila i policija

"Danas 14. lipnja 2026. godine oko 11,38 sati na moru, između Šolte i Brača dogodila se pomorska nesreća sudar dva plovila (katamarana i jedrilice). Na mjestu događaja je pomorska policija i djelatnici hitne medicinske pomoć. U ovom trenutku žurne službe na terenu poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Prema prvim informacijama s terena u događaju ima ozlijeđenih osoba.", priopćili su.