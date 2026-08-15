Mladoženja ispod stolica sakrio 'poklon' za goste pa pred svima razotkrio mladenku

Dan koji je trebao biti proslava ljubavi pretvorio se u scenu javnog poniženja kada je mladoženja odlučio svoj svadbeni govor iskoristiti za brutalnu osvetu. Pred stotinama uzvanika, prijatelja i članova obitelji, razotkrio je tajnu aferu novopečene supruge, ostavivši sve prisutne u potpunom šoku, a mladenku u suzama.

Priču koja zvuči kao scenarij iz sapunice ispričala je Nina, djelatnica koja je radila na organizaciji vjenčanja, u podcastu Heart Breakfast. Prema njezinim riječima, mladoženja je sve isplanirao do najsitnijeg detalja, a njegova osveta bila je hladna, proračunata i razorna.

Planirana ''zasjeda'' za mladenku

Drama je započela nekoliko sati prije same proslave, dok je osoblje još pripremalo dvoranu za goste. Nina se prisjetila kako je mladoženja ušao i zamolio da ga na trenutak ostave samog.

"Pitao nas je može li ostati sam u prostoriji jer postavlja iznenađenje za mladenku i ne želi da itko sazna o čemu se radi prije nego što on to otkrije", objasnila je. "Svi smo se povukli u kuhinju i nastavili s drugim poslovima, ne sluteći što se sprema."

Nakon što je svadbena večera završila, došao je trenutak za govore. Nina je stajala iza glavnog stola i najavljivala govornike. Kada je došao red na mladoženju, on je ustao, uzeo mikrofon i zamolio sve prisutne da pogledaju ispod svojih stolica.

"U dvorani se prolomio uzdah šoka"

Ono što su gosti pronašli nije bio simpatičan poklon ili uspomena na vjenčanje. Ispod svake stolice nalazila se fotografija koja je svima zaledila osmijeh na licu.

"U sljedećem trenutku, dvoranom se prolomio glasan uzdah šoka. Pokušavala sam preko ramena djeveruše vidjeti što je na slici. Tada je sve otkriveno i postalo je očito svima u prostoriji", ispričala je Nina. "Bila je to fotografija mladenke s vjenčanim kumom, snimljena samo nekoliko mjeseci ranije. Imali su tajnu aferu, a on je unajmio privatnog istražitelja da ih prati."

Mladoženja je tada iskoristio svoj govor da optuži mladenku kako ga je ponizila, najavivši da će joj sada uzvratiti istom mjerom pred svima koje voli. Nakon toga je objavio da je s vjenčanjem gotovo, bacio mikrofon i napustio dvoranu. Mladenka je, vrišteći i plačući, pobjegla za njim, a kum je ostao stajati u šoku prije nego što je i on otišao.

''Želite li pileća krilca?'': Večer se morala nastaviti

Nakon što su glavni akteri napustili dvoranu, nastao je potpuni kaos. "Svi su gledali u mene, pa sam pitala roditelje mladenke i mladoženje što žele da učinim. Rekli su: 'Nastavite. Samo nastavite'. Morali smo nastaviti s proslavom", ispričala je.

Apsurdna situacija dosegla je vrhunac kada su počeli pristizati večernji gosti, koji nisu imali pojma što se dogodilo. "Pitali su me što se događa, a ja sam ih samo pitala: ''Želite li pileća krilca?'", prisjetila se Nina. Otkrila je i da se mladenka povukla u svoj apartman i da je "nitko više nije vidio te večeri". Cijelu situaciju dodatno komplicira činjenica da je par ranije tog dana već imao civilno vjenčanje, pa su tehnički već bili u braku.

Ova priča ostaje kao bizarno svjedočanstvo o tome kako se san o vječnoj ljubavi u samo nekoliko minuta može pretvoriti u javnu noćnu moru.

POGLEDAJTE GALERIJU