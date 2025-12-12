Lopov im ukrao novčanik usred vjenčanja u crkvi: Nestala i mladenkina intimna fotka

Abigail Rutherford (29) ispričala je kako ona i suprug nisu dopustili da im zločin uništi poseban dan te je podijelila savjete za druge mladenke koje bi se mogle suočiti s neočekivanim neprilikama na dan vjenčanja.

Vjenčanje jednog para dobilo je neočekivani i neugodan preokret kada je lopov ukrao mladoženjin novčanik i mobitel tijekom same ceremonije. Mladenka je sada odlučila javno progovoriti o tome kako nisu dopustili da im ovaj nemili događaj uništi ostatak njihovog velikog dana.

'Horor priča s vjenčanja' postala viralna

U videu na TikToku mladenka Abigail kroz suze je na stražnjem sjedalu automobila ispričala "horor priču s vjenčanja". Samo sat vremena nakon što su izmijenili zavjete u Salt Lake Cityju u saveznoj državi Utah, saznala je da su osobne stvari njezinog supruga Nicholasa i njegovog brata Christophera ukradene iz ruksaka koji se nalazio u crkvi. Da stvar bude gora, u mladoženjinom novčaniku nalazila se i njezina intimna fotografija.

"Sada mora blokirati sve kartice, a mi nemamo gotovine. Ne mogu čak ni otići sa suprugom jer on mora u banku sve riješiti", emotivno je objasnila Rutherford u videu, duboko dišući kako bi se smirila. "Još jedna stvar, nemojte se fotografirati i davati takve slike mužu jer bi ih mogao staviti u novčanik, a onda će ih vidjeti netko tko to ne bi smio."

Video je postao viralan, a stotine ljudi ostavilo je riječi podrške u komentarima, suosjećajući s mladenkom. "Tako mi je žao što prolaziš kroz ovo. Izgledaš predivno", glasio je jedan od komentara.

Šok, nevjerica i bezosjećajno osoblje

U ekskluzivnom razgovoru za PEOPLE, Rutherford je otkrila da ukradene stvari nisu pronađene, a lopov još uvijek nije identificiran. Unatoč "groznoj" i "bezobraznoj" koordinatorici u crkvi, koja je bila glavni razlog zašto je osjetila potrebu "olakšati dušu" na društvenim mrežama, Rutherford nije dopustila da joj incident pokvari raspoloženje te večeri.

Isprva su ona i njezin 27-godišnji suprug osjećali mješavinu šoka, poraza i bijesa jer, kako kaže, "tko uopće krade u crkvi?". Odmah su pozvali policiju, no nada je počela blijedjeti kada su im rekli da nadzorne kamere u crkvi "ne rade". Kao sol na ranu, crkvena koordinatorica rekla je mladencima da je nestali ruksak "njihov problem".

Trenutak koji je sve promijenio

Zastali su i razmislili o onome što je uistinu važno, a to im je pomoglo da krenu dalje.

"Nakon što se Nick vratio iz banke, a prije nego što smo otišli na proslavu, imali smo malo slobodnog vremena. Proveli smo ga zajedno s našom kćeri, koja se rodila ranije ove godine", ispričala je Rutherford.

"Ta pauza nam je pomogla da se smirimo i stvarno razmislimo o onome što je bitno, a to je činjenica da smo primili sakrament ženidbe i da su svi ljudi koje najviše volimo bili s nama. Ništa drugo nije bilo važno."

Par je uvjeren da nitko s njihovog "prilično malog" vjenčanja nije počinio krađu. Nagađaju da bi to mogao biti "netko vrlo domišljat tko je shvatio da se u toj crkvi svake subote održavaju dva vjenčanja sve do 2027. godine", ali svjesni su da vjerojatno nikada neće saznati istinu. Srećom, lopov nije uspio iskoristiti nijednu od ukradenih kartica.

Savjet budućim mladenkama

Za druge mladenke koje se na dan vjenčanja suoče s neočekivanim problemima, Rutherford ima nekoliko mudrih riječi.

"Moj savjet drugim mladenkama bio bi da si smijete dopustiti snažne emocije na dan vjenčanja", kaže ona. "Smijete biti uzrujane kada nešto pođe po zlu. Obično je puno stresa i novca uloženo u sve. Pobrinite se da vaša vizažistica koristi kvalitetan fiksator za šminku, dobro se isplačite, snimite neki smiješan TikTok kojem ćete se kasnije smijati i jednostavno krenite dalje."

Za kraj je poručila: "Ne dopustite da jedna stvar, bez obzira koliko velika ili mala, upravlja cijelim danom. Nas je još uvijek čekalo toliko toga lijepoga!".

