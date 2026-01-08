'Previše znači ovoj momčadi, na ljeto ćemo svi zajedno sjesti i potražiti klub u kojem će naplatiti svoju klasu'

Ove sezone opet gledamo zanimljivu sezonu HNL-a. Na samom vrhu traje napeta borba između Dinama i Hajduka, u sredini se za treće i četvrto mjesto bore četiri kluba, a blizu su i Gorica i Lokomotiva. Zanimljivo je i na dnu, gdje se dva najveća iznenađenja sezone, Vukovar i Osijek, bore za o(p)stanak.

Prvo veliko (negativno) iznenađenje je Osijek. Klub koji slovi za dio „Velike četvorke” i koji ima najmoderniji stadion u državi trenutačno se nalazi na posljednjem, desetom mjestu HNL-a. Kada su vidjeli da je „vrag odnio šalu”, u Osijeku su se odlučili pojačati pa su vratili bivšeg kapetana Bornu Barišića, a uskoro su treneru Željku Sopiću stigla i dva igrača iz njegova bivšeg kluba u Poljskoj, Widzewa Łódźa – Samuel Akere i Tonio Teklić, bivši igrač Varaždina.

S druge strane, Vukovar je jedno od većih iznenađenja u HNL-u od pojave Gorice 2018./19. Iako se Vukovarci ne nalaze na petom mjestu kao što se tada nalazila Gorica, igraju atraktivan nogomet te su uzeli bodove mnogim jačim i skupljim ekipama, a sve to dok igraju „u tuđini”, budući da njihov stadion u Borovu naselju ne zadovoljava uvjete. Budući da je u Vukovaru manje prometno nego u Osijeku, mnogi su se zapitali što se događa, a odgovor je u razgovoru za Sportske novosti ponudio prvi čovjek kluba Markus Buzov.

"Moreno Živković (21), Lovre Kulušić (19), Šimun Butić (19), Nikita Vlasenko (24) i Denis Pintol (25) naša su ciljana pojačanja, igrači koji će nam donijeti više kvalitete, a posebno mladosti, brzine i moći. Živković je igrač Dinama, mladi reprezentativac, ima dosta staža u Lokomotivi, već je iskusan. Vlasenko je prošao kroz mladu momčad Juventusa, igrao je i za Rijeku, poznaje ligu. Njih dvojica donijet će nam puno u obrani. Kulušić je igrač Dinama, jako brz i moćan, igrao je dosta za Šibenik i Bravo. I Butić je mlado i brzo krilo, u Rijeci je bio na rubu udarne postave. Pintol dolazi iz Olimpije, dokazan je golman", rekao je Buzov o dolascima.

Komentirao je i dva „izbačena” igrača, Mejiu i Tabinasa, za koje postoje upiti brojnih klubova, uključujući i Dinamo (za Tabinasa).

"Istina je da im ugovori istječu na ljeto, ali Mejia je dobio malo duži odmor, a Tabinas je do ozljede koja ga je snašla jesenas bio sjajan, a nakon toga neprepoznatljiv. Ostavili smo ga doma da kroz individualni rad poboljša tjelesno stanje", objasnio je prvi čovjek Vukovara prije nego što je komentirao najboljeg igrača Vukovaraca, Robina Gonzaleza.

"Ima puno upita za njega, a naša je poruka svima ista. Nećemo ga dati za 'šerpu ribe', nego samo za novce koji bi nas 'izuli iz cipela'. Robin previše znači ovoj momčadi i naš je stav da nam treba pomoći izboriti ostanak u ligi, a onda ćemo mu na ljeto svi zajedno potražiti klub u kojem će naplatiti svoju klasu", rekao je Buzov.

Robin Gonzalez apsolutni je hit ovogodišnjeg izdanja HNL-a. Omaleni Kolumbijac postigao je šest pogodaka za najistočniji klub u HNL-u, a ima i dvije asistencije, pa ne treba čuditi ako uskoro napusti jednu od ljepših priča hrvatskog nogometa.

