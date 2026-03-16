Ždrijeb u Miamiju donio velike izazove: Evo što čeka hrvatske tenisače

Održan je ždrijeb ATP i WTA 1000 turnira u Miamiju pa su tako suparnike saznali hrvatski tenisač Marin Čilić, odnosno, tenisačice Antonia Ružić i Petra Marčinko.

Još uvijek se u glavni turnir može plasirati Donna Vekić koja do tog cilja može doći kroz kvalifikacije.

Čilić će na startu igrati protiv 26-godišnjeg Australca Alexeija Popyrina, 47. igrača na svijetu. Australac je trenutačno za dvije pozicije bolje plasiran od Čilića koji u karijeri protiv njega ima 2-1 u međusobnim dvobojima. Upiše li Čilić pobjedu u drugom kolu ga čeka ogled protiv Amerikanca Brandona Nakashime s kojim je nedavno igrao u Delray Beachu. Tada je Nakashima slavio sa 7-6(4), 7-6(5).

Prvi nositelji na Floridi su Španjolac Carlos Alcaraz i Talijan Jannik Sinner, slavljenik iz Indian Wellsa.

Najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić u prvom kolu WTA turnira za suparnicu ima 28-godišnju Rumunjku Elenu Gabrielu Ruse. Bude li Ružić uspješna na startu slijedi joj dvoboj protiv 15. nositeljice, Amerikanke Madison Keys.

Petra Marčinko će opet igrati protiv 38-godišnje Njemice Laure Siegemund, 53. tenisačice na svijetu, s kojom je igrala na startu prošlog turnira u Indian Wellsu. Tada je slavila Siegemund sa 3-6, 6-3, 6-4. Pobjednica tog meča igrat će protiv 20-godišnje Filipinke Alexandre Eale.

Prve dvije nositeljice turnira su Bjeloruskinja Arina Sabaljenka, pobjednica Indian Wellsa te Poljakinja Iga Šwiatek.

