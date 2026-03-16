neće biti lako

Ždrijeb u Miamiju donio velike izazove: Evo što čeka hrvatske tenisače
Foto: JC Ruiz/Sipa USA/Profimedia

Prvi nositelji na Floridi su Španjolac Carlos Alcaraz i Talijan Jannik Sinner, slavljenik iz Indian Wellsa.

16.3.2026.
23:32
Hina
Održan je ždrijeb ATP i WTA 1000 turnira u Miamiju pa su tako suparnike saznali hrvatski tenisač Marin Čilić, odnosno, tenisačice Antonia Ružić i Petra Marčinko.

Još uvijek se u glavni turnir može plasirati Donna Vekić koja do tog cilja može doći kroz kvalifikacije.

Čilić će na startu igrati protiv 26-godišnjeg Australca Alexeija Popyrina, 47. igrača na svijetu. Australac je trenutačno za dvije pozicije bolje plasiran od Čilića koji u karijeri protiv njega ima 2-1 u međusobnim dvobojima. Upiše li Čilić pobjedu u drugom kolu ga čeka ogled protiv Amerikanca Brandona Nakashime s kojim je nedavno igrao u Delray Beachu. Tada je Nakashima slavio sa 7-6(4), 7-6(5).

Najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić u prvom kolu WTA turnira za suparnicu ima 28-godišnju Rumunjku Elenu Gabrielu Ruse. Bude li Ružić uspješna na startu slijedi joj dvoboj protiv 15. nositeljice, Amerikanke Madison Keys.

Petra Marčinko će opet igrati protiv 38-godišnje Njemice Laure Siegemund, 53. tenisačice na svijetu, s kojom je igrala na startu prošlog turnira u Indian Wellsu. Tada je slavila Siegemund sa 3-6, 6-3, 6-4. Pobjednica tog meča igrat će protiv 20-godišnje Filipinke Alexandre Eale.

Prve dvije nositeljice turnira su Bjeloruskinja Arina Sabaljenka, pobjednica Indian Wellsa te Poljakinja Iga Šwiatek.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
