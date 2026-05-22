Luka Modrić progovorio o svojoj budućnosti i mogućoj mirovini

Luka Modrić spreman je povesti Hrvatsku kao kapetan na Svjetsko prvenstvo. Još nije sigurno gdje ćemo ga i hoćemo li ga gledati sljedeće sezone, a Luka je o tome govorio za talijanski Sportmediaset.

"Dobro sam, igram protiv Cagliarija s maskom", počeo je Luka koji se nasmijao na usporedbu sa superherojima i rekao da se osjeća kao normalna osoba unatoč maski. Luka je dogovorio na pitanje koja je tajna njegove dugovječnosti.

"Postoji mnogo faktora poput dobrog sna, dobrog treniranja, obraćanja pažnje na sve, ali najvažnija stvar je moja strast i ljubav prema nogometu" koji je odgovorio na pitanje o budućnosti u Milanu.

"Ono što mogu reći jest da sam jako sretan u Milanu, ali najvažnija stvar sada je utakmica protiv Cagliarija u nedjelju i kvalifikacije za Ligu prvaka. Što se tiče ostalog, vidjet ćemo; imam dobar odnos s klubom, upravom i trenerom. Kad sam izabrao Milan, to je bilo da pomognem i pokušam pobijediti. Ove godine se to nije dogodilo, ali jasno je da bih volio osvojiti trofej s Milanom. Ponavljam: trenutno, međutim, razmišljam samo o nedjeljnoj utakmici", kazao je Luka.

Modrića su pitali i za moguću suradnju s Allegrijem kao pomoćni trener. "Imam dobar odnos s njim, ali nismo razgovarali o tome. Još uvijek volim igrati nogomet i razmišljat ću o tome kad se umirovim. Kad ću se povući? Ne znam, vidjet ćemo nakon nedjelje..."

Modrić je dao svoje dojmove na Serie A. "Vrlo pozitivan dojam. Talijanski nogomet je konkurentan i bolji nego što ljudi u inozemstvu misle. To je teška liga, ali nisam bio iznenađen jer pratim talijanski nogomet otkad sam bio dijete. Serie A jedna je od najboljih liga na svijetu. U posljednjih deset godina Juve i Inter su stigli do finala Lige prvaka, dok je Milan stigao do polufinala."

Uskoro kreće i Svjetsko prvenstvo.

"Hrvatska mora braniti svoje boje kao i uvijek, dati sve od sebe i učiniti navijače ponosnima na nas. U teškoj smo skupini, ali naš prvi cilj bit će doći do nokaut faze. Konkurentni smo, čak i ako ne znam koliko daleko možemo stići. U prošlosti smo završavali drugi i treći. Znam da ljudi imaju velika očekivanja od nas i mogu reći da ćemo dati sve od sebe."