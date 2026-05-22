Šefica američkih obavještajaca dala ostavku! Izvor otkrio razlog: 'Bila je primorana'

Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/Profimedia

Gabbard je obavijestila Trumpa o svojoj namjeri da odstupi na sastanku u Ovalnom uredu u petak. Njezina ostavka stupit će na snagu 30. lipnja

22.5.2026.
22:29
danas.hrHina
Tulsi Gabbard odlazi s mjesta ravnateljice Nacionalne obavještajne službe u administraciji predsjednika Donalda Trumpa, izvijestio je u petak Fox News Digital, pozivajući se na njezino pismo ostavke.

Gabbard je obavijestila Trumpa o svojoj namjeri da odstupi na sastanku u Ovalnom uredu u petak. Njezina ostavka stupit će na snagu 30. lipnja.

U pismu ostavke, Gabbard je Trumpu poručila da je "duboko zahvalna na povjerenju koje joj je ukazao i na prilici da vodi Ured ravnatelja Nacionalne obavještajne službe posljednjih godinu i pol dana", izvijestio je Fox News Digital.

Navela je i da je njezinom suprugu nedavno dijagnosticiran rijedak oblik raka kostiju.

Nesuglasice s Trumpom

Neimenovani izvor upoznat sa slučajem rekao je da je Bijela kuća primorala ​Gabbard ⁠da podnese ostavku, prenosi Reuters. Navodi se da su Gabbard i Trump imali velikih nesuglasica oko rata u Iranu.

Ranije ove godine, Trump je izjavio da se on i Gabbard "malo razlikuju" u tome kako pristupaju nuklearnim sposobnostima Irana, piše Sky News.

"Rekao bih da sam ja vrlo čvrst u stavu da ne želim da Iran ima nuklearno oružje, jer kada bi ga imali, odmah bi ga upotrijebili. Mislim da je ona vjerojatno malo mekša po tom pitanju, ali to je u redu", rekao je Trump.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
