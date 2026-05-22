FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKVA SEZONA /

Hit-momčad Francuske ispisala povijest prvim trofejem

Hit-momčad Francuske ispisala povijest prvim trofejem
×
Foto: FRANCK FIFE/AFP/Profimedia

Rekorder po broju trofeja francuskog Kupa i dalje je PSG koji ima 16 pehara

22.5.2026.
23:32
Hina
FRANCK FIFE/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Nogometaši Lensa po prvi su puta u svojoj povijesti osvojili pehar pobjednika francuskog Kupa, u finalnom su ogledu u Parizu svladali Nicu s 3-1.

Lens je dosad tri puta igrao finale, posljednji put 1998. godine te je svaki put do ovog petka gubio. Nica je ostala na tri naslova, dok je isto toliko puta gubila finalne dvoboje.

Rekorder po broju trofeja francuskog Kupa i dalje je PSG koji ima 16 pehara, dok je deset puta slavljenik bio Marseille.

Lens je bolju igru naplatio s vodstvom 2-0 u prvom poluvremenu. Strijelci su bili Thauvin u 25. i Edouard u 42. minuti. Na odmor je Nica ipak otišla s jednim golom minusa jer je u trećoj minuti nadoknade Coulibaly smanjio na 1-2.

Neizvjesnost je trajala do 78. minute, a tada je Lens opet pobjegao na dva gola razlike i time osigurao trofej. Sima je bio strijelac za konačnih 3-1.

Lens je odličnu sezonu garnirao i drugim mjestom u Ligue 1 čime je osigurao nastup u Ligi prvaka. Nica je prvenstvo završila na 16. mjestu i tek joj slijede dvije najvažnije utakmice u sezoni. Nica će protiv St. Etiennea igrati za ostanak u elitnom razredu, a dvoboji su na programu 26. i 29. svibnja.

LensFrancuski KupNice
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike