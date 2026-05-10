ŽELE DUPLU KRUNU /

PSG došao na korak do naslova: Evo što im još treba

Foto: Xavier GALIANA/AFP/Profimedia

Mnogo toga bit će jasno već u srijedu kada će Lens i PSG odmjeriti snage u odgođenom susretu 29. kola

10.5.2026.
23:30
Hina
Xavier GALIANA/AFP/Profimedia
Nogometaši PSG-a napravili su korak bliže obrani naslova prvaka nakon što su u susretu 33. kola francuskog prvenstva pobijedili Brest sa 1-0.

PSG sada ima šest bodova više od Lensa, a obje momčadi do kraja sezone imaju po dvije utakmice.

Mnogo toga bit će jasno već u srijedu kada će Lens i PSG odmjeriti snage u odgođenom susretu 29. kola. Domaćinu će igrati samo pobjeda, dok će PSG-u biti dovoljan i boda za obranu titule.

PSG je u susretu protiv Bresta imao 68 posto posjeda lopte, uputio je 23 udarca, no tek u 83. minuti je slomio goste golom Desire Douea.

Zanimljiva je i borba za treće mjesto. Lille je na gostovanju pobijedio Monaco sa 1-0, preskočivši Lyon koji je izgubio kod Toulousea sa 1-2.

Pobjedu Lilleu u Kneževini donio je Denis Zakaria pogodivši u 72. minuti vlastitu mrežu.

PSG vodi sa 73 boda, Lens ima 67, Lille 61, a Lyon 60 bodova. Slijede Rennes sa 59, te Marseille sa 56 bodova.

PsgLigue 1LensLille
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
