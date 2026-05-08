nagrada za uspjeh /

Predsjednik PSG-a povukao potez pred finale Lige prvaka i oduševio sve zaposlene u klubu

Predsjednik PSG-a povukao potez pred finale Lige prvaka i oduševio sve zaposlene u klubu
Foto: JP Pariente/Sipa Press/Profimedia

Odluka je službeno potvrđena kroz internu poruku koju je zaposlenicima uputio predsjednik kluba Nasser Al-Khelaïfi

8.5.2026.
13:34
Sportski.net
Paris Saint-Germain odlučio je osigurati besplatan put i ulaznice za sve svoje zaposlenike za finale Lige prvaka protiv Arsenala u Budimpešti. Riječ je o već ustaljenoj praksi kluba, koji je sličan model nagrađivanja primijenio i prošle sezone kada je oko 500 zaposlenika putovalo na finale u München, uz uključivanje u zajednički fond za bonuse igrača.

Odluka je službeno potvrđena kroz internu poruku koju je zaposlenicima uputio predsjednik kluba Nasser Al-Khelaïfi, nakon što je PSG osigurao plasman u drugo uzastopno finale najelitnijeg europskog natjecanja.

U svojoj poruci Al-Khelaïfi je istaknuo kako se radi o rezultatima dugotrajnog rada i organizacijske stabilnosti unutar kluba. Naglasio je da uspjeh PSG-a proizlazi iz zajedničkog doprinosa svih struktura kluba, od sportskog do administrativnog dijela.

 

 

Predsjednik je dodatno pojasnio kako europski uspjesi nisu rezultat pojedinaca, već kolektivnog sustava u kojem svaki segment organizacije ima svoju ulogu. U tom kontekstu, finale u Budimpešti opisao je kao priliku u kojoj će momčad predstavljati širu klupsku strukturu i sve njezine zaposlenike.

Al-Khelaïfi je podsjetio i na prošlogodišnji primjer odlaska zaposlenika na finale u München, koji je ocijenjen kao važan trenutak jačanja internog jedinstva i pripadnosti klubu.

U skladu s tom praksom, zaposlenicima je ponovno omogućeno sudjelovanje u završnici europske sezone, uz organiziran odlazak na finale u Budimpeštu, čime PSG nastavlja model uključivanja šire klupske zajednice u najvažnije sportske događaje.

POGLEDAJTE VIDEO: Kaos u Parizu: Uhićeno više od 100 ljudi nakon prolaska PSG-a u finale

