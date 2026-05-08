Predsjednik PSG-a povukao potez pred finale Lige prvaka i oduševio sve zaposlene u klubu

Paris Saint-Germain odlučio je osigurati besplatan put i ulaznice za sve svoje zaposlenike za finale Lige prvaka protiv Arsenala u Budimpešti. Riječ je o već ustaljenoj praksi kluba, koji je sličan model nagrađivanja primijenio i prošle sezone kada je oko 500 zaposlenika putovalo na finale u München, uz uključivanje u zajednički fond za bonuse igrača.

Odluka je službeno potvrđena kroz internu poruku koju je zaposlenicima uputio predsjednik kluba Nasser Al-Khelaïfi, nakon što je PSG osigurao plasman u drugo uzastopno finale najelitnijeg europskog natjecanja.

U svojoj poruci Al-Khelaïfi je istaknuo kako se radi o rezultatima dugotrajnog rada i organizacijske stabilnosti unutar kluba. Naglasio je da uspjeh PSG-a proizlazi iz zajedničkog doprinosa svih struktura kluba, od sportskog do administrativnog dijela.

PSG providing free travel and tickets for staff members to attend Champions League final against Arsenal in Budapest. PSG did the same thing last summer when some 500 club employees went to the final in Munich. They were also included in players’ collective bonus pool. pic.twitter.com/u2rAVl70AW — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) May 8, 2026

Predsjednik je dodatno pojasnio kako europski uspjesi nisu rezultat pojedinaca, već kolektivnog sustava u kojem svaki segment organizacije ima svoju ulogu. U tom kontekstu, finale u Budimpešti opisao je kao priliku u kojoj će momčad predstavljati širu klupsku strukturu i sve njezine zaposlenike.

Al-Khelaïfi je podsjetio i na prošlogodišnji primjer odlaska zaposlenika na finale u München, koji je ocijenjen kao važan trenutak jačanja internog jedinstva i pripadnosti klubu.

U skladu s tom praksom, zaposlenicima je ponovno omogućeno sudjelovanje u završnici europske sezone, uz organiziran odlazak na finale u Budimpeštu, čime PSG nastavlja model uključivanja šire klupske zajednice u najvažnije sportske događaje.

