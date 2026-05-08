Klapa Hrvatske ratne mornarice snimila je pjesmu posvećenu hrvatskoj reprezentaciji
Svjetsko prvenstvo 2026 udaljeno je samo malo više od mjesec dana. Svako prvenstvo nosi sa sobom i navijačke pjesme, a Hrvatska je ove godine dobila još jednu.
Klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj u petak osmog svibnja će u 13 sati objaviti pjesmu "Tamo gdje je srcu dom" posvećenu hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.
Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice pjevačka je klapa osnovana 2001. s ciljem očuvanja i promicanja kulture a cappella pjevanja dalmatinske klapske pjesme, skladbi sakralnog i domoljubnog karaktera koje su kao najvrjedniji dio naše glazbene baštine. Osnovao ju je generalni vikar Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, mons. Josip Šantić.
Pjesmu će objaviti na svojem YouTube kanalu, a izašla je kratka najava pa možete poslušati kako će to zvučati.
