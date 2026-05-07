Hrvatska ima predstavnike u oba 'manja' europska finala ove sezone

Nogometaši Crystal Palacea i Rayo Vallecana izborili su plasman u finale ovosezonskog izdanja Konferencijske lige, koje će se igrati 27. svibnja. Obje momčadi pritom su ostvarile povijesni uspjeh, budući da im je ovaj rezultat najbolji europski plasman u klupskoj povijesti, a u završnici natjecanja imat će priliku napraviti još jedan iskorak i boriti se za trofej.

Rayo Vallecano je finale osigurao nakon dvije minimalne pobjede protiv Strasbourga. Nakon 1:0 u prvom susretu, istim je rezultatom slavio i u uzvratu u Francuskoj. U prvom poluvremenu gostujuće utakmice Rayo je bio aktivniji i konkretniji u napadu te je do vodstva stigao u 42. minuti pogotkom Aleama.

U nastavku susreta Strasbourg je preuzeo inicijativu i imao veći posjed lopte, no unatoč pritisku nije uspio doći do preokreta. Najbolju priliku propustio je u 72. minuti, dok je u sudačkoj nadoknadi domaćin imao priliku iz jedanaesterca za produžetke, ali je udarac s bijele točke obranio vratar Batalla, čime je potvrđen plasman Rayo Vallecana u finale.

Crystal Palace je svoj plasman osigurao ukupnim rezultatom 5:2 protiv Šahtara. Veliku prednost stekao je u prvoj utakmici, koju je dobio 3:1, dok je u uzvratu dodatno potvrdio prolazak.

U drugoj utakmici londonska momčad povela je u 25. minuti nakon autogola Henriquea, dok je Šahtar ubrzo izjednačio preko Eguinalda. Ključni trenutak dvoboja dogodio se u 52. minuti kada je Sarr pogodio za novo vodstvo i konačnu potvrdu prolaska Crystal Palacea u finale.

U redovima engleskog kluba zbog ozljede u ovom susretu nije nastupio hrvatski reprezentativac Borna Sosa.

U istom europskom tjednu, u Ligi Europe, plasman u finale izborili su Aston Villa i Freiburg. Aston Villa je u Birminghamu uvjerljivo svladala Nottingham Forest 4:0 i s ukupnih 4:1 prošla dalje, dok je Freiburg na domaćem terenu bio bolji od Brage 3:1 te s ukupnih 4:3 osigurao finale koje će se igrati 20. svibnja u Istanbulu na stadionu Bešiktaš Park.

