'VRATIO SAM SE!'

Dalić će skočiti od sreće: Gvardiol objavio slike s treninga i izazvao lavinu oduševljenja

Dalić će skočiti od sreće: Gvardiol objavio slike s treninga i izazvao lavinu oduševljenja
Foto: STRINGER/AFP/Profimedia

Joško je nakon četiri mjeseca izbivanja s terena ponovno na treningu s ostatkom momčadi

7.5.2026.
22:52
Sportski.net
Joško Gvardiol konačno se vratio treninzima. Nakon teške ozljede i dugog oporavka, hrvatski je reprezentativac ponovno na travnjaku sa suigračima u Manchestewr Cityju. 

"Vratio sam se!", napisao je Gvardiol ispod nekoliko fotografija s treninga uz dodatak nasmiješenog emomtikona sa sunčanim naočalama i izazvao brojne pozitivne komentare. 

"Brateeeeeeee", napisao je Gianluigi Donnarumma, a sve je podijelio i HNS na svojim stranicama. 

Najbolje su to moguće vijesti za Zlatka Dalića i hrvatsku reprezentaciju koji ulaze u završne pripreme za Svjetsko prvenstvo koje će se održati u lipnju i srpnju na području triju država, SAD-a, Meksika i Kanade. 

Joško je nakon četiri mjeseca izbivanja s terena ponovno na treningu s ostatkom momčadi, a sada moramo vjerovati kako će stići uhvatiti i pravu formu do početka Mundijala. 

Podsjetimo, posljednju je utakmicu Gvardiol odigrao još tamo početkom siječnja protiv Chelseaja. U 51. minuti napustio je travnjak Etihada i nakon toga morao na operaciju tibije na desnoj nozi. Prognoze nisu bile dobre, očekivao se višemjesečni oporavak i najavljivalo se kako bi možda mogao i propustiti SP. No, 'zvijer', kako mu se često tepa, radio je u tišini i naporno te se vratio ranije nego planirano. 

Zlatko Dalić će 18. svibnja objaviti popis reprezentativaca za Svjetsko prvenstvo. Pripreme za Mundijal počinju 25. svibnja u Rijeci, dan nakon posljednjeg kola Premier lige, u kojem će City odmjeriti snage s Aston Villom. 

