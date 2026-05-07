Dalić će skočiti od sreće: Gvardiol objavio slike s treninga i izazvao lavinu oduševljenja

Joško Gvardiol konačno se vratio treninzima. Nakon teške ozljede i dugog oporavka, hrvatski je reprezentativac ponovno na travnjaku sa suigračima u Manchestewr Cityju.

"Vratio sam se!", napisao je Gvardiol ispod nekoliko fotografija s treninga uz dodatak nasmiješenog emomtikona sa sunčanim naočalama i izazvao brojne pozitivne komentare.

"Brateeeeeeee", napisao je Gianluigi Donnarumma, a sve je podijelio i HNS na svojim stranicama.

Najbolje su to moguće vijesti za Zlatka Dalića i hrvatsku reprezentaciju koji ulaze u završne pripreme za Svjetsko prvenstvo koje će se održati u lipnju i srpnju na području triju država, SAD-a, Meksika i Kanade.

Joško je nakon četiri mjeseca izbivanja s terena ponovno na treningu s ostatkom momčadi, a sada moramo vjerovati kako će stići uhvatiti i pravu formu do početka Mundijala.

Foto: Damir Skomrlj/imago sportfotodienst/Profimedia

Podsjetimo, posljednju je utakmicu Gvardiol odigrao još tamo početkom siječnja protiv Chelseaja. U 51. minuti napustio je travnjak Etihada i nakon toga morao na operaciju tibije na desnoj nozi. Prognoze nisu bile dobre, očekivao se višemjesečni oporavak i najavljivalo se kako bi možda mogao i propustiti SP. No, 'zvijer', kako mu se često tepa, radio je u tišini i naporno te se vratio ranije nego planirano.

Zlatko Dalić će 18. svibnja objaviti popis reprezentativaca za Svjetsko prvenstvo. Pripreme za Mundijal počinju 25. svibnja u Rijeci, dan nakon posljednjeg kola Premier lige, u kojem će City odmjeriti snage s Aston Villom.

