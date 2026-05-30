NIZ INTERVENCIJA

Izgorjela jedrilica u Splitu, evo što je ostalo od nje: Vatrogasci imali pune ruke posla

Foto: Drazen Nikolic/Dalmacija Danas

30.5.2026.
9:38
danas.hr
Splitski vatrogasci u posljednja 24 sata imali su više intervencija, a jedna od njih bila je i gašenje požara na jedrilici u Uvali Baluni, piše u subotu Dalmacija Danas

Intervencija je zabilježena u petak u 11.21 sati. Vatrogasci su po dolasku na teren ugledali požar u već razbuktaloj fazi. Jedrilica je izgorjela, a zbog isijavanja topline oštećena je i druga jedrilica koja se nalazila u blizni. 

Požar je vodom i pjenom ugasilo šest vatrogasaca DVD-a Split, koji su stigli s dva vozila. Nazočna je bila i policija. 

Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita u petak oko 9.00 sati morali su intervenirati u Stinicama, nakon prijave o požaru na otvorenom. Gorjela je otpadna roba na paletama, a požar je ugašen vodom. Na licu mjesta također je bila policija. 

Posla je bilo i poslijepodne. Splitski vatrogasci su tako u KBC-u Firule u 14.32 pomagali pri skidanju prstena. U 17.39 su pak pojurili u KBC Split Križine, nakon što je na minus prvoj etaži izbio požar friteze s uljem u kuhinji. 

Buktinju je ugasilo deset vatrogasaca koji su stigli s dva vozila. Mjesto događaja su zbog pregrijane posude i ulja nastavili osiguravati sve do potpunog hlađenja. U postrojbu su se vratili u 20.56 sati. 

