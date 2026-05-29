Detalji paleža Lamborghinija: 'Čuo sam eksploziju, pa drugu, treću, četvrtu. Užas!'

Burna noć u Velikoj Gorici. Stanare je usred noći probudio požar u kojem su izgorjela dva luksuzna Lamborghinija.

Policija je otkrila da je luksuzni automobil namjerno zapaljen. A zbog paleži su uhićena tri muškarca.

Neprospavana noć za stanare zgrade u Velikoj Gorici. Iz kreveta ih je oko tri ujutro istjerala vatrena stihija. A svemu je svjedočio i susjed Franjo.

"Čuo sam eksploziju negdje oko tri sata, začas druga pa treća, četvrta. I u tom momentu začas je došla policija, došli su vatrogasci, ugasili. Vatra je išla skroz do krova. Tako da je to bilo užas", rekao je.

Vatra je krenula od luksuznog Lamborghinija, a ranije je policija potvrdila da su izgorjele čak dvije skupocjene jurilice - vrijedne stotine tisuća eura. Plamen se proširio i na vanjski dio zgrade.

"Dolaskom na samo mjesto, krenuli smo s gašenjem, vidjeli da se radi o nekoliko automobila, jedan koji je zahvaćen u potpunosti plamenom i nekoliko automobila koji su se zahvatili plamenom od prvog vozila", kaže Ivica Maceković, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica.

Trojica uhićeni

Nakon cjelodnevnog očevida, policija je kasno poslijepodne potvrdila da je Lamborghini namjerno zapaljen. Uhitili su trojicu muškaraca.

Obavljenim očevidom i prikupljenim obavijestima uz stručnu pomoć inspektora za zaštitu od požara utvrđeno je da je osobni automobil marke Lamborghini zapaljen otvorenim plamenom koji se potom proširio i oštetio još četiri osobna automobila, te je od posljedica požara oštećeno i sedam stanova. Da je šteta mogla biti puno veća - svjedoče i vatrogasci.

"Zbog te velike količine topline koja se oslobađala došlo je do proboja unutar fasade i počeli su stradavati PVC prozori što znači da smo došli pet-šest minuta kasnije došlo bi vrlo vjerojatno do požara stana", rekli su vatrogasci.

Susjedi nam kažu da ih nije strah. Ali im nije jasno zašto se ovo dogodilo baš kod njih. "Mirno susjedstvo, ima ljudi koji imaju obitelj, tako da iskreno iznenadilo me. Nemam ideje zašto bi se nešto ovakvo događalo u Gorici", ispričao je Domagoj.

RTL Danas je pokušao stupiti u kontakt i s vlasnikom zapaljenih luksuznih automobila - no nije htio pred kamere. Policijska istraga se nastavlja jer još uvijek nema odgovora o motivu požara koji je probudio cijelu velikogoričku četvrt.