POLICIJA POTVRDILA /

Uhićena trojica muškaraca zbog požara Lamborghinija

Uhićena trojica muškaraca zbog požara Lamborghinija
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Kriminalističko istraživanje i dalje traje, a policija utvrđuje sve okolnosti događaja

29.5.2026.
16:32
Andrea Vlašić
Zagrebačla policija privela je trojicu muškaraca koje dovodi u vezu s požarom luksuznih Lamborghinija koji je tijekom noći izbio u Velikoj Gorici, a u kojem je oštećeno još nekoliko vozila te stanovi u obližnjoj zgradi.

Kako je izvijestila zagrebačka policija, osumnjičeni su pod nadzorom zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Požar je izbio danas oko 3 sata na parkiralištu u Zagrebačkoj ulici u Velikoj Gorici. Vatra je zahvatila dva Lamborghinija zagrebačkih registracija u vlasništvu trgovačkog društva, a potom se proširila na još četiri automobila, nadstrešnicu parkirališta i pročelje zgrade.

Očevidom i prikupljenim obavijestima, uz stručnu pomoć inspektora za zaštitu od požara, utvrđeno je da je jedan od Lamborghinija zapaljen otvorenim plamenom. Požar se nakon toga proširio na okolna vozila i objekte.

U požaru oštećeno je ukupno pet automobila te sedam stanova, dok ozlijeđenih osoba nije bilo. Požar su ugasili vatrogasci. Kriminalističko istraživanje i dalje traje, a policija utvrđuje sve okolnosti događaja.

PožarZagrebLamborghiniStanoviUhićenje
