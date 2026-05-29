TRAJE OČEVID /

Požar u splitskoj marini: Planuo brod na suhom vezu, stigli vatrogasci s četiri vozila

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

29.5.2026.
13:08
Hina
Ivo Cagalj/PIXSELL
U splitskoj ACI marini u petak je nešto poslije 11 sati buknuo požar na plovilu koje se nalazilo na suhom vezu, vatru je gasilo 13 vatrogasaca s četiri vozila te nema ozlijeđenih, doznaje se u Županijskom vatrogasno-operativnom centru (ŽVOC) Split.

Navodno je u vrijeme požara na brodu bila jedna osoba koja je na vrijeme izašla.

Osim na tom brodu, na drugima, koji su se nalazili uokolo, nema štete jer su vatrogasci uspjeli suzbiti požar. Vatru je gasilo 13 vatrogasaca s četiri vozila iz Javne vatrogasne postrojbe (JVP) grada Splita i Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Split.

Pretpostavlja se da se prije požara na brodu nešto radilo zbog čega je buknula vatra, no to bi trebao utvrditi očevid koji će se obaviti tijekom dana.

Kako se neslužbeno doznaje, na brodu je pričinjena veća materijalna šteta.

VatrogasciSplitBrodicaPožar
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
