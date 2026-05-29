Požar u splitskoj marini: Planuo brod na suhom vezu, stigli vatrogasci s četiri vozila

U splitskoj ACI marini u petak je nešto poslije 11 sati buknuo požar na plovilu koje se nalazilo na suhom vezu, vatru je gasilo 13 vatrogasaca s četiri vozila te nema ozlijeđenih, doznaje se u Županijskom vatrogasno-operativnom centru (ŽVOC) Split.

Navodno je u vrijeme požara na brodu bila jedna osoba koja je na vrijeme izašla.

Osim na tom brodu, na drugima, koji su se nalazili uokolo, nema štete jer su vatrogasci uspjeli suzbiti požar. Vatru je gasilo 13 vatrogasaca s četiri vozila iz Javne vatrogasne postrojbe (JVP) grada Splita i Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Split.

Pretpostavlja se da se prije požara na brodu nešto radilo zbog čega je buknula vatra, no to bi trebao utvrditi očevid koji će se obaviti tijekom dana.

Kako se neslužbeno doznaje, na brodu je pričinjena veća materijalna šteta.