Umjesto debija završio u bolnici: Golman Slaven Belupa ozlijedio se na zagrijavanju

Slaven Belupo se prije nekoliko tjedana pohvalio kako će po prvi put imati igrača na Svjetskom prvenstvu, no nažalost, ta je mogućnost sada došla pod upitnik jer se na prijateljskoj utakmici između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije ozlijedio vratar Farmaceuta Osman Hadžikić.

Hadžikić se pripremao za ulazak u igru u drugom poluvremenu kada se ozlijedio tijekom zagrijavanja. Iako je medicinska služba reprezentacije Bosne i Hercegovine odmah dotrčala do vratara, stanje je očito ozbiljno te je Hadžikić na nosilima iznesen s terena. Dok su vratara Slaven Belupa liječnici nosili prema vozilu hitne pomoći, stadion mu je pljeskao.

Ozbiljnost ozljede još nije poznata, ali iznošenje na nosilima nikada ne sluti na dobro.

Sama utakmica je završila 0-0.