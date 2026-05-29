FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKAV PEH! /

Umjesto debija završio u bolnici: Golman Slaven Belupa ozlijedio se na zagrijavanju

Umjesto debija završio u bolnici: Golman Slaven Belupa ozlijedio se na zagrijavanju
×
Foto: Bernd Feil/M.i.S./imago sportfotodienst/Profimedia

Ozbiljnost ozljede još nije poznata, ali iznošenje na nosilima nikada ne sluti na dobro

29.5.2026.
22:42
Sportski.net
Bernd Feil/M.i.S./imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Slaven Belupo se prije nekoliko tjedana pohvalio kako će po prvi put imati igrača na Svjetskom prvenstvu, no nažalost, ta je mogućnost sada došla pod upitnik jer se na prijateljskoj utakmici između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije ozlijedio vratar Farmaceuta Osman Hadžikić.

Hadžikić se pripremao za ulazak u igru u drugom poluvremenu kada se ozlijedio tijekom zagrijavanja. Iako je medicinska služba reprezentacije Bosne i Hercegovine odmah dotrčala do vratara, stanje je očito ozbiljno te je Hadžikić na nosilima iznesen s terena. Dok su vratara Slaven Belupa liječnici nosili prema vozilu hitne pomoći, stadion mu je pljeskao.

Ozbiljnost ozljede još nije poznata, ali iznošenje na nosilima nikada ne sluti na dobro.

Trenutak kada su Hadžikića iznijeli s terena pogledajte ovdje.

Sama utakmica je završila 0-0.

Slaven BelupoNogometna Reprezentacija Bih
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike