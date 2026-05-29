Legendarni dinamovac se vratio u Zagreb uz kultne stihove

Alžirski napadač El Arabi Hilal Soudani i službeno se vratio u Zagreb. Ovog puta "Mr. Derby" neće igrati za Dinamo, već novog člana Prve NL - Kustošiju.

"Popularni Mr. Derby na Kustošiju dolazi nakon tri godine provedene u slovenskom Mariboru, a u bogatoj karijeri najviše ga pamtimo iz zlatnih dana u Dinamu gdje je kao ključni igrač u 197 nastupa upisao 86 pogodaka i 55 asistencija. Nastupao je još i za velikane poput Vitorije Guimaraes, grčki Olympiacos i Nottingham Forest", napisali su iz novog kluba popularnog Alžirca putem potpisivanja ugovora na svojim službenim društvenim mrežama, a predstavili su ga us stihove pjesme Ive Robića "Zagreb, Zagreb".

Prije povratka u Zagreb Soudani je igrao za Maribor za koji je u tri godine skupio 96 nastupa prilikom čega je postigao 36 pogotka.