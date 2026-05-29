SRETNO, MLADENCI!

Oženio se hrvatski nogometni reprezentativac: Pojavila se fotografija

Oženio se hrvatski nogometni reprezentativac: Pojavila se fotografija
Foto: DANIEL STENTZ/imago sportfotodienst/Profimedia

Martin i lijepa Zadranka Nikolina objavili su zaruke u lipnju prošle godine, a zajedno su duže vrijeme

29.5.2026.
21:02
Hot.hr
DANIEL STENTZ/imago sportfotodienst/Profimedia
Hrvatski nogometni reprezentativac Martin Erlić (28) izrekao je sudbonosno “da” svojoj dugogodišnjoj partnerici Nikolini Perković. Prve fotografije s vjenčanja ubrzo su se pojavile na njezinim društvenim mrežama, a mladenci su pozirali u crkvi okruženi članovima vokalno-instrumentalnog sastava “Veritas aeterna”, u kojem pjeva i Albina Grčić.

Foto: Instagram Screenshot/@vis.veritas.aeterna & @nicolshette

Zbog važnog životnog trenutka Erlić je nakratko napustio okupljanje hrvatske reprezentacije u Rijeci, gdje se momčad priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Za odlazak na vjenčanje dobio je dopuštenje izbornika Zlatka Dalića, koji je ranije i sam spomenuo kako se reprezentativac uskoro ženi.

Dalić je pritom pohvalio Erlića kao primjer profesionalnog i odgovornog igrača, istaknuvši da je na vrijeme uskladio datum vjenčanja s reprezentativnim obvezama. Nogometaš je ranije otkrio kako je zbog reprezentacije već jednom morao propustiti važno obiteljsko slavlje, bratovo vjenčanje, pa mu je ovoga puta bilo posebno važno pronaći termin koji neće remetiti pripreme reprezentacije.

Martin i lijepa Zadranka Nikolina objavili su zaruke u lipnju prošle godine, a zajedno su duže vrijeme. 

 
BrakVatreniSvjetsko Prvenstvo 2026.Martin Erlić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
