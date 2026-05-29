Oženio se hrvatski nogometni reprezentativac: Pojavila se fotografija

Hrvatski nogometni reprezentativac Martin Erlić (28) izrekao je sudbonosno “da” svojoj dugogodišnjoj partnerici Nikolini Perković. Prve fotografije s vjenčanja ubrzo su se pojavile na njezinim društvenim mrežama, a mladenci su pozirali u crkvi okruženi članovima vokalno-instrumentalnog sastava “Veritas aeterna”, u kojem pjeva i Albina Grčić.

Zbog važnog životnog trenutka Erlić je nakratko napustio okupljanje hrvatske reprezentacije u Rijeci, gdje se momčad priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Za odlazak na vjenčanje dobio je dopuštenje izbornika Zlatka Dalića, koji je ranije i sam spomenuo kako se reprezentativac uskoro ženi.

Dalić je pritom pohvalio Erlića kao primjer profesionalnog i odgovornog igrača, istaknuvši da je na vrijeme uskladio datum vjenčanja s reprezentativnim obvezama. Nogometaš je ranije otkrio kako je zbog reprezentacije već jednom morao propustiti važno obiteljsko slavlje, bratovo vjenčanje, pa mu je ovoga puta bilo posebno važno pronaći termin koji neće remetiti pripreme reprezentacije.

Martin i lijepa Zadranka Nikolina objavili su zaruke u lipnju prošle godine, a zajedno su duže vrijeme.