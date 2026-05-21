UOČI SVJETSKOG

Naš Vatreni uskoro staje pred oltar: 'Izbornik je otkrio svima da se ženim'

Naš Vatreni uskoro staje pred oltar: 'Izbornik je otkrio svima da se ženim'
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Martin Erlić, hrvatski nogometni reprezentativac, ovih će dana izgovoriti sudbodnosno "da" svojoj partnerici Nikolini Perković

21.5.2026.
12:19
Hot.hr
Naš nogometni reprezentativac uskoro će pred oltar, a sve uz dopuštenje izbornika Zlatka Dalića. 28-godišnji Martin Erlić, trenutni igrač Midtjylland i jedan od članova naše nogometne reprezentacije, ovih će dana izgovoriti sudbonosno "da" svojoj zaručnici Nikolini Perković.

Da se ženi uoči priprema za nadolazeće Svjetsko, Martin je otkrio i ranije za Jutarnji list rekavši: "Izbornik je otkrio svima da se ženim. Da, razgovarao sam s Ivom, da vidim kad kreću pripreme za SP. Naravno ako se pripreme dogode ranije nije problem da odem jedan dan na početku priprema, bitno je da sve bude u dogovoru s izbornikom."

Također, na Instagram profilu Erlićeve zaručnice Nikoline osvanule su fotografije s djevojačke zabave organizirane u stilu filma "Mamma Mia!". 

Buduća mladenka tada je zablistala u bijeloj haljinici, a njezine posebne trenutke uveličale su najvažnije žene njezinog života, prijateljice i članice obitelji kojima se posebno i zahvalila: "Cure moje, hvala vam na danu punom emocija kojeg ću pamtiti cijeli život."

Prva potvrda ljubavi markantnog zadarskog sportaša i smeđokose optičarke osvanula je na Instagramu u siječnju 2024. godine kada su zajedno slavili Martinov 26. rođendan, a vijest o zarukama podijelili su u lipnju 2025. na Instagramu dirljivom objavom fotografija nastalih u trenutcima sreće radi zaruka.

 

Martin ErlićVjenčanjeHrvatska Nogometna Reprezentacija
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
