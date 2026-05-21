Ferrari ima 'opak' plan za sljedeću utrku: Ovo bi moglo odlučiti sezonu

Velika nagrada Kanade, koja se vozi ovoga vikenda, mogla bi dati odgovor na pitanje koliko je dobar novi Ferrarijev bolid.

Ferrari, trenutačno drugoplasirana momčad u poretku konstruktora, još je na utrci u Miamiju predstavio aerodinamički paket s čak jedanaest novih elemenata, od kojih je najviše pažnje privuklo zadnje krilo nazvano "Macarena". No, u Miamiju ti noviteti nisu pokazali pravi doprinos, iako su uočeni neki pomaci, pa se nadaju da će rezultat biti vidljiv u Kanadi.

Sve nade položene u aerodinamiku

Najviše pažnje privlači upravo "Macarena" stražnje krilo. U Ferrariju se nadaju da će konfiguracija staze u Montrealu, sa svojim dugim pravcima i zonama snažnog kočenja, omogućiti da aerodinamika napokon dođe do izražaja. Prema nekim navodima, Ferrarijev paket bi mogao donijeti i do deset km/h veću brzinu na pravcu zahvaljujući definitivnoj verziji ovog kontroverznog krila. Ipak, momčad se suočava s deficitom snage pogonske jedinice u odnosu na Mercedes. Staza u Montrealu, ovisna o snazi motora, mogla bi naglasiti taj nedostatak. U Maranellu vjeruju da bi specifičnosti staze, poput velike potrošnje goriva i drugačijih strategija upravljanja energijom, mogle smanjiti taj zaostatak i učiniti njihov SF-26 konkurentnijim.

Vikend u Montrealu stoga će biti ključan pokazatelj je li Ferrarijev razvojni smjer ispravan. Nakon utrke bit će puno jasnije mogu li se doista uključiti u borbu za pobjede u nastavku sezone 2026. ili će problemi s pogonskom jedinicom nastaviti kvariti potencijal onoga što se u paddocku smatra kvalitetnom šasijom.