ISPIT ISTINE /

Ferrari ima 'opak' plan za sljedeću utrku: Ovo bi moglo odlučiti sezonu
Foto: Gongora/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Ferrari u Kanadi na ispitu istine: 'Macarena' mora pokazati puni potencijal

21.5.2026.
14:23
M.G.
Velika nagrada Kanade, koja se vozi ovoga vikenda, mogla bi dati odgovor na pitanje koliko je dobar novi Ferrarijev bolid.

Ferrari, trenutačno drugoplasirana momčad u poretku konstruktora, još je na utrci u Miamiju predstavio aerodinamički paket s čak jedanaest novih elemenata, od kojih je najviše pažnje privuklo zadnje krilo nazvano "Macarena". No, u Miamiju ti noviteti nisu pokazali pravi doprinos, iako su uočeni neki pomaci, pa se nadaju da će rezultat biti vidljiv u Kanadi.

Sve nade položene u aerodinamiku

Najviše pažnje privlači upravo "Macarena" stražnje krilo. U Ferrariju se nadaju da će konfiguracija staze u Montrealu, sa svojim dugim pravcima i zonama snažnog kočenja, omogućiti da aerodinamika napokon dođe do izražaja. Prema nekim navodima, Ferrarijev paket bi mogao donijeti i do deset km/h veću brzinu na pravcu zahvaljujući definitivnoj verziji ovog kontroverznog krila. Ipak, momčad se suočava s deficitom snage pogonske jedinice u odnosu na Mercedes. Staza u Montrealu, ovisna o snazi motora, mogla bi naglasiti taj nedostatak. U Maranellu vjeruju da bi specifičnosti staze, poput velike potrošnje goriva i drugačijih strategija upravljanja energijom, mogle smanjiti taj zaostatak i učiniti njihov SF-26 konkurentnijim.

Vikend u Montrealu stoga će biti ključan pokazatelj je li Ferrarijev razvojni smjer ispravan. Nakon utrke bit će puno jasnije mogu li se doista uključiti u borbu za pobjede u nastavku sezone 2026. ili će problemi s pogonskom jedinicom nastaviti kvariti potencijal onoga što se u paddocku smatra kvalitetnom šasijom.

 

FerarriF1 VijestiVelika Nagrada Kanade
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
