'Balkan Explorer' evocira duh legendarnog Orient Expressa: Avantura koju ćete sigurno pamtiti

Pojava elegantne kompozicije vlaka "Golden Eagle Danube Express" na sarajevskom kolodvoru nedavno je privukla značajnu pozornost. Riječ je o jednom od najluksuznijih željezničkih putovanja u Europi, osmišljenom da evocira duh legendarnog Orient Expressa.

Putovanje, poznato kao "Balkan Explorer", nudi dvanaestodnevnu avanturu od Venecije do Istanbula, otkrivajući putnicima bogatu tapiseriju Balkana uz besprijekornu uslugu i raskoš, piše Forbes.

Putovanje kroz sedam država

Putovanje započinje u Veneciji, gdje gosti provode dvije noći u hotelu s pet zvjezdica prije ukrcaja. Kompozicija potom prolazi kroz sedam država, otkrivajući putnicima znamenitosti i povijesne prijestolnice. Nakon Italije, vlak ulazi u Sloveniju radi večernjeg posjeta svjetski poznatoj Postojnskoj jami. Prema novom itinereru za 2026. godinu, putovanje sada uključuje i Hrvatsku, sa zaustavljanjima u Puli i Rijeci, nudeći pogled na jadransku obalu i njezine rimske ostatke.

Unutrašnjost vlaka odiše elegancijom prošlih vremena. Drvene oplate, mjedeni detalji i udobne fotelje u privatnim kabinama stvaraju intiman ugođaj, dok se u pogledu kroz velike prozore izmjenjuju zanimljivi pejzaži. Svaka kabina, bilo da je riječ o Deluxe ili još raskošnijoj Superior Deluxe klasi, ima vlastitu kupaonicu, klima-uređaj i sve pogodnosti hotela vrhunske kategorije. Život u vlaku odvija se između dva vagona-restorana s gurmanskim jelima i vagona s barom i salonom, koji je središte društvenog života i opuštanja tijekom putovanja.

Istraživanje povijesti i kulture

Putovanje "Balkan Explorer" osmišljeno je kao sveobuhvatno iskustvo koje putnicima pruža uvid u povijest i kulturu regije. Svako zaustavljanje pažljivo je isplanirano kako bi pružilo autentično iskustvo. U Bosni i Hercegovini, produženi boravak u Sarajevu i Mostaru omogućuje detaljno istraživanje. U Sarajevu program uključuje posjet Tunelu spasa, svjedočanstvu o opsadi, ali i šetnju Baščaršijom.

U Mostaru je glavna atrakcija Stari most, simbol grada pod zaštitom UNESCO-a. Sljedeća postaja je Beograd, gdje putnici provode cijeli dan. Obilazak obuhvaća Kuću cvijeća, mauzolej Josipa Broza Tita, Trg Republike i Kalemegdansku tvrđavu na ušću Save u Dunav. Put se nastavlja kroz Sjevernu Makedoniju, s posjetom antičkim ruševinama Herakleje Linkestis kod Bitole i Ohridskom jezeru. Cjelokupni plan putovanja otkriva bogatstvo lokacija, a ture vode stručni lokalni vodiči. Avantura završava u Bugarskoj razgledavanjem Sofije i Plovdiva, grada s fascinantnim rimskim i osmanskim nasljeđem.

Cijena luksuza

Ovakav aranžman podrazumijeva cijenu koja ga pozicionira u najvišu kategoriju luksuznih putovanja. Cijene za dvanaestodnevnu avanturu u 2026. godini startaju od 21.100 eura po osobi za smještaj u dvokrevetnoj Deluxe kabini. Oni koji žele još više prostora i komfora, za Superior Deluxe kabinu izdvojit će 27.100 eura po osobi.

U cijenu je uključen gotovo sav trošak: smještaj u hotelima s pet zvjezdica u Veneciji i Istanbulu, svi obroci i pića u vlaku, svi izleti s vodičima, transferi, pa čak i napojnice.

POGLEDAJTE GALERIJU