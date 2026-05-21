Upao u pun restoran i pred gostima upucao vlasnika: Za likvidaciju poznatog ugostitelja dobio 100.000 eura?

U pucnjavi u beogradskom restoranu na Novom Beogradu usred bijela dana u četvrtak ranjen je vlasnik G.S. koji je hitno prebačen u bolnicu.

Srbijanski Telegraf prenosi da je napadač uletio u pun restoran oko 11.30 sati i pred šokiranim gostima zapucao prema vlasniku, koji je ranjen s četiri metka.

Tri su ga pogodila u noge, a jedan u nadlakticu.

Poznati ugostitelj bio je pri svijesti i komunikativan nakon pucnjave. Prebačen je u kola hitne pomoći i prevezen u bolnicu gdje liječnici prate njegovo stanje.

U restoranu je nastala panika, a gosti su se sakrili pod stolove. Brzom akcijom beogradske policije i operativaca priveden je napadač.

Plaćena likvidacija?

Sumnja se da je riječ o profesionalno organiziranom pokušaju ubojstva koje je propalo.

Sumnje o planiranom napadu potvrđuje i podatak da je 24-godišnji osumnjičenik prije par dana iznajmio stan u blizini restorana. Isti portal piše, pozivajući se na izvor blizak istrazi, da mu je navodno plaćeno 100.000 eura da ubije poznatog ugostitelja.

Iako je počinitelj pokušao zamesti tragove, napravio je par pogrešaka koje su dovele do njegovog uhićenja.

Policija je pronašla pištolj iz kojeg je pucao i šiltericu kojom je pokušao sakriti lice. To mu nije pošlo za rukom jer su kamere u restoranu snimile lice kad je otvorio vatru.

U restoranu još uvijek traje očevid, forenzičari prikupljaju sve dokaze krvavog obračuna.

Isti je restoran bio na meti i prije tri mjeseca kada je na njega bačena eksplozivna naprava.