Pucnjava u španjolskom gradu: Dvije osobe ubijene, a četiri ozlijeđene

Najmanje dvije osobe ubijene su, a četiri su ozlijeđene u pucnjavi u južnom španjolskom gradu El Ejidu tijekom noći, priopćila je policija u utorak, dodajući da je osumnjičenik uhićen.

Dvije osobe koje su poginule bile su u rodu s muškarcem osumnjičenim za pucnjavu, rekao je glasnogovornik policije Civilne garde, ne ulazeći u daljnje detalje.

Dvoje ozlijeđenih mlađe je od 18 godina, izvijestile su novine El Pais.