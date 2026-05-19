UŽAS TIJEKOM NOĆI /

Pucnjava u španjolskom gradu: Dvije osobe ubijene, a četiri ozlijeđene

Pucnjava u španjolskom gradu: Dvije osobe ubijene, a četiri ozlijeđene
Foto: Josh Walet/AFP/Profimedia

Civilna garda izjavila je da istražuje motiv i okolnosti napada

19.5.2026.
9:15
Hina
Najmanje dvije osobe ubijene su, a četiri su ozlijeđene u pucnjavi u južnom španjolskom gradu El Ejidu tijekom noći, priopćila je policija u utorak, dodajući da je osumnjičenik uhićen.

Dvije osobe koje su poginule bile su u rodu s muškarcem osumnjičenim za pucnjavu, rekao je glasnogovornik policije Civilne garde, ne ulazeći u daljnje detalje.

Dvoje ozlijeđenih mlađe je od 18 godina, izvijestile su novine El Pais.

