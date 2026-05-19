Domaća influencerica razbija mit o hejterima i prijateljstvima na Instagramu

Jedna od najprepoznatljvijih domaćih influencerica za Net.hr otkrila je kako započeo njezin put u svijet društvenih mreža, ali i kako je njezin sadržaj s vremenom prerastao u ozbiljnu platformu koju danas prati više od 300 tisuća ljudi.

Arijeta Gashi iskrenošću je razbila mitove o prijateljstvima na društvenim mrežama, ali i otkrila kako je uopće došla na ideju da napusti posao te da se ozbiljno posveti poslu na društvenim mrežama te izloži svoj život često nemilosrdnoj javnosti.

Već neko vrijeme ste u svijetu društvenih mreža te ste postali jedna od najaktivnijih domaćih influencerica. Kako je uopće započeo vaš influencerski put?

Prije svega, hvala na lijepim riječima. Sve je krenulo spontano, iz čiste ljubavi prema kuhanju. U početku sam fotografije dijelila na privatnom Instagram profilu, ali sam na tadašnjem poslu od nekih kolega nailazila na neodobravanje. To me potaknulo da počnem javno dijeliti sadržaj, u želji da pronađem ljude koji to vole jednako kao i ja i s kojima mogu dijeliti tu radost. Tako je sve krenulo, bez plana, ali iskreno i od srca.

Jeste li mislili da ćete se uspjeti ovako "probiti" da vas prati više od 342 tisuće pratitelja?

U početku zaista nisam i nisam imala takav plan. No kako su godine prolazile, postajalo mi je jasnije da se to može razviti u nešto ozbiljnije. Tada sam odlučila dati još više od sebe. Dala sam otkaz na tadašnjem poslu, počela sam redovito snimati i objavljivati, često i po nekoliko videa dnevno. U jednom trenutku sam se počela aktivnije posvećivati i TikTok-u, gdje se također razvila publika. Sve je raslo postupno, ali uz puno truda, upornosti i ljubavi prema onome što radim.

S društvenim mrežama je i vaš život postao dostupniji javnosti pa si svatko daje za pravo štošta komentirati. Kako se nosite s "hejtom" na društvenim mrežama?

Rekla bih da to dosta ovisi o mom trenutnom raspoloženju i o tome što točno pročitam. Naravno da me neke stvari znaju pogoditi, pogotovo ako se dotiču nečega što mi je osobno važno. Ali svjesna sam da uz sve lijepo što društvene mreže donose postoji i ona druga strana. Kao i u životu, trudim se zadržati fokus na onome što je dobro i nastaviti dalje.

Što mislite - koji su to okidači koji tjeraju "hejtere" na zlokobne komentare?

Mislim da razloga može biti jako puno. Ponekad su to osobne frustracije koje ljudi nose u sebi pa ih ispoljavaju prema drugima, a ponekad i želja za nečim što misle da netko drugi ima. U većini slučajeva, to zapravo nema veze s osobom kojoj je komentar upućen.

Objavljujete i kuhanje, izlaske, vježbanje i različite teme - kako planirate svoje objave?

Kod mene zaista ima svega, od kuhanja, izlazaka i vježbanja do šminkanja, pjevanja i nekih životnih razmišljanja. To sam jednostavno ja. Ne uklapam se ni privatno u jednu kategoriju, pa ne želim ni na društvenim mrežama. Sve radim dosta intuitivno i spontano, u trenutku.

Postoje li prijateljstva između influencera na društvenim mrežama?

Rekla bih da su rijetka, ali postoje. I mogu reći da imam sreću što jedno takvo prijateljstvo zaista i živim.

Jeste li možda izgradili prijateljske odnose s nekim od pratitelja?

Ne u smislu bliskih prijateljstava, ali često ostanemo na lijepim susretima, dobrim razgovorima, zagrljajima i puno osmijeha i to mi je jednako vrijedno.