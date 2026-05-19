Je li pukla ljubav HDZ-a i DP-a? Na pola mandata sve su češći disonantni tonovi...

"To je nepristojno", ponavlja i danas Ivan Penava koji je već prije oštro kritizirao vrh HDZ-a s kojima čini većinu. Razlog - on nije bio službeni izaslanik na komemoraciji u Bleiburgu. O tome se razgovaralo i danas i na koalicijskom sastanku.

U HDZ -u spuštaju loptu. "Povjerenstvo ima svoju ulogu. Ista smo vlada i važno je da sve kordiniramo", kazao je ministar branitelja Tomo Medved. A na pitanje je li uzdrmana koalicija, ministar spremno odgovara sa 'ne'. Novinari su pitali i premijera Plenkovića može li koalicija s DP-om ići dalje. Odgovorio je kratko i potvrdno.

Složili su se s tim i u stranci Domino koja je nastala raspadom DP-a, jer smatraju da njihova bivša stranka ni nema nekog izbora. "Ja ne vidim mogućnost da ne opstane, to bi značilo izbore. Mogu igrati ovu igru do kraja ili nestati", tvrdi Igor Peternel iz stranke Domino.

A kraj bi značio redovite izbore za dvije godine. Dok se već na polovini mandata čuju disonantni tonovi.