Kraj agonije na granici: Napokon je otvoren novi most kod Gradiške, dokad će biti u upotrebi?

Nakon što se u noći s ponedjeljka na utorak urušio dio mosta na bosanskohercegovačkoj strani graničnog prijelaza Stara Gradiška, prometni kaos koji je uslijedio paralizirao je promet između dviju država.

Zbog opasnih oštećenja, prijelaz je bio u potpunosti zatvoren za sva vozila i pješake, a promet je preusmjeren na alternativne pravce poput Jasenovca, Dubice i Kostajnice. To je stvorilo kilometarske kolone i višesatna čekanja, a najteža situacija zabilježena je na GP Jasenovac, gdje su vozači kamiona u kolonama čekali i do 16 sati.

O svemu se oglasio i premijer Andrej Plenković podsjetivši na nesuglasice u BiH, gdje se opstruira otvaranje novoga mosta.

"Ja ih pozivam da što prije postignu dogovor jer ovakvi poremećaji koje će sada imati u prometu svi koji žele ići iz Hrvatske u BiH i iz BiH u Hrvatsku nisu održivi. Apsurdno je da je par kilometara dalje od starog mosta i prijelaza potpuno novi most s uređenim graničnim prijelazom. Što se nas tiče mi smo spremni otvoriti prijelaz danas", kazao je.

Otvoren novi most i granični prijelaz

A onda je u utorak u 19 sati za promet otvoren novi, dugo iščekivani most na graničnom prijelazu Gornji Varoš. Iako je vijest mnoge iznenadila, prva vozila odmah su prešla preko mosta, čime je konačno počelo rasterećenje blokiranih prometnica. Odluku o privremenom otvaranju donijelo je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, isključivo kako bi se promet mogao odvijati dok se ne sanira stari, oštećeni most.

Da je otvorenje bilo iznenađenje i za same dionike, za RTL Danas potvrdio je i Tomislav Pitlović, voditelj Tehničke ispostave Slavonski Brod Hrvatskih cesta.

"Nikako nismo očekivali danas, ali mi smo to očekivali već duže vrijeme. Naime, most i ova dionica spremni su već od dvanaestog mjeseca, ali zbog političkih i administrativnih prijepora nisu bili pušteni u promet", izjavio je Pitlović.

Iako izgrađen još u proljeće 2022. godine, most je postao žrtva birokracije sve do trenutka kada je viša sila ubrzala njegovo otvaranje.

Most od strateške važnosti

Novi most strateški povezuje autocestu u Bosni i Hercegovini s brzom cestom prema Okučanima i dalje prema autocesti A3, čime predstavlja ključnu točku za međunarodni promet. Njegova važnost je, prema riječima Pitlovića, ogromna.

"Ovo je jedan od najvećih graničnih prijelaza između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, uz prijelaz Svilaj. Njegov kapacitet sigurno će preuzeti veći dio prometa, što će donijeti ogromno rasterećenje", objasnio je Pitlović, podsjetivši na goleme gužve koje su nastale na Jasenovcu i Slavonskom Brodu nakon zatvaranja starog prijelaza.

Osim za tranzitni promet, otvaranje novog mosta od neprocjenjive je važnosti za lokalno stanovništvo. "Olakšat će život lokalnom stanovništvu koje je tu blokirano. U tim vikendima i tijekom blagdana nisu mogli pristupiti svom naselju, morali su obilaziti i pretjecati kolonu, što dovodi do opasnosti za sve sudionike u prometu", naglasio je Pitlović.

Dok novi most privremeno rješava problem, sudbina starog mosta ovisi o sanaciji. Pitlović je potvrdio da su u kontaktu s kolegama iz Bosne i Hercegovine koji su već pokrenuli istražne radove kako bi utvrdili stvarno stanje nosivosti konstrukcije.

"Nakon toga slijedi izrada projekta sanacije, za što će trebati neko vrijeme. Ipak, postoji mogućnost da istražni radovi pokažu da bi se promet, možda u ograničenom obliku, mogao pustiti i ranije", dodao je.