FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVI PRVACI /

Igrači Arsenala 'eruptirali' u slavlje: Evo što kaže premijer

Igrači Arsenala 'eruptirali' u slavlje: Evo što kaže premijer
×
Foto: David Klein/imago sportfotodienst/Profimedia

Arsenal je rezultatom na jugu Engleske postao prvak nakon 22 godine čekanja

20.5.2026.
0:06
Sportski.net
David Klein/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Manchester City Pepa Guardiole odigrao je 1-1 na gostovanju kod Bournemoutha i tako predao titulu Arsenalu, kojeg vodi bivši Guardiolin pomoćnik Mikel Arteta.

Momčad Arsenala tako je osvojila svoju 14. titulu nakon dugih 22 godine čekanja, a koliko ovaj naslov prvaka znači igračima mogli smo vidjeti i po proslavi. Naime, Arsenal je na društvenim mrežama objavio video u kojem se vidi kako igrači Arsenala gledaju utakmicu, a poseban je trenutak bio kada je sudac svirao kraj dvoboja između Manchester Cityja i Bournemoutha. Uslijedila je erupcija veselja, a posebno je emotivan bio bivši igrač Dinama Gabriel.

Slavilo se i na ulici, ali i u Downing Streetu, jer je jedan od brojnih navijača Topnika i premijer Ujedinjenog Kraljevstva Keir Starmer, koji je svom klubu čestitao na uspjehu.

"22 duge godine za Arsenal, ali konačno smo se vratili tamo gdje pripadamo. Prvaci!", napisao je Starmer.

ArsenalPremier League
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike