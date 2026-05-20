Igrači Arsenala 'eruptirali' u slavlje: Evo što kaže premijer

Manchester City Pepa Guardiole odigrao je 1-1 na gostovanju kod Bournemoutha i tako predao titulu Arsenalu, kojeg vodi bivši Guardiolin pomoćnik Mikel Arteta.

Momčad Arsenala tako je osvojila svoju 14. titulu nakon dugih 22 godine čekanja, a koliko ovaj naslov prvaka znači igračima mogli smo vidjeti i po proslavi. Naime, Arsenal je na društvenim mrežama objavio video u kojem se vidi kako igrači Arsenala gledaju utakmicu, a poseban je trenutak bio kada je sudac svirao kraj dvoboja između Manchester Cityja i Bournemoutha. Uslijedila je erupcija veselja, a posebno je emotivan bio bivši igrač Dinama Gabriel.

Slavilo se i na ulici, ali i u Downing Streetu, jer je jedan od brojnih navijača Topnika i premijer Ujedinjenog Kraljevstva Keir Starmer, koji je svom klubu čestitao na uspjehu.

"22 duge godine za Arsenal, ali konačno smo se vratili tamo gdje pripadamo. Prvaci!", napisao je Starmer.

22 long years for the Arsenal.



But finally, we’re back where we belong.



Champions! — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 19, 2026