Manchester City upravo igra ključnu utakmicu: Kovačić od prve minute, Gvardiol na klupi

Nogometaši Manchester Cityja u predzadnjem, 37., kolu Premier lige gostuju kod Bornemoutha i samo pobjeda u toj utakmici ostavlja ih u borbi za naslov prvaka. Nogometaši Pepa Guardiole nakon 36. odigranih utakmica su druga momčad na tablici, sa 77 bodova, pet manje od vodećeg Arsenala koji je odigrao utakmicu više.

Premier liga, 36. kolo 0 Bournemouth : 0 Manchester City

Sastavi:

Bornemouth: Petrović, Smith, Hill, Senesi, Truffert; Adams, Scott, Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly, Rodri, Kovačić, Bernardo, Semenyo, Doku, Haaland

City je u utakmicu krenuo s Mateom Kovačićem u početnoj postavi, dok je na klupi završio drugi hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol.

Utakmica počinje u 20.30