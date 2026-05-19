Manchester City upravo igra ključnu utakmicu: Kovačić od prve minute, Gvardiol na klupi
Tekstualni prijenos utakmice Bornemouth - Manchester City pratite uživo na Net.hr-u
Nogometaši Manchester Cityja u predzadnjem, 37., kolu Premier lige gostuju kod Bornemoutha i samo pobjeda u toj utakmici ostavlja ih u borbi za naslov prvaka. Nogometaši Pepa Guardiole nakon 36. odigranih utakmica su druga momčad na tablici, sa 77 bodova, pet manje od vodećeg Arsenala koji je odigrao utakmicu više.
Sastavi:
Bornemouth: Petrović, Smith, Hill, Senesi, Truffert; Adams, Scott, Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson
Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly, Rodri, Kovačić, Bernardo, Semenyo, Doku, Haaland
City je u utakmicu krenuo s Mateom Kovačićem u početnoj postavi, dok je na klupi završio drugi hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol.
Utakmica počinje u 20.30