GLASNO I JASNO /

Pepov mađioničar: 'Najbolji nogometaš protiv kojeg sam ikad igrao je Luka Modrić'

Foto: Bagu Blanco/Pressinphoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

'Stadion s najboljom atmosferom u Premier ligi je Anfield'

19.5.2026.
17:47
Sportski.net
Bernardo Silva, 'mađioničar građana', na kraju sezone odlazi iz Manchester Cityja označavajući kraj ere, a u iščekivanju konačnog dramatičnog raspleta ove sezone naklonio se i Luki Modriću

Iako priznaje da je čuo glasine da bi ga se još jednom moglo nagovoriti da ostane u Manchester Cityju, Portugalac je ovaj put odlučan, a u velikom intervjuu za The Athletic pričao je o devet slavnih sezona u dresu Cityja 457 nastupa, šest puta osvajanja Premier lige, dva puta FA kupa, pet puta Liga kupa, Lige prvaka i Svjetskog klupskog prvenstva, ali i posljednjeg tjedna još jedne napete utrke za naslov, prije nego što ode.

"Uglavnom, u svojoj trećoj sezoni ovdje (2019.-20.), kada je Covid udario, nisam bio baš sretan svojim privatnim životom. Bio sam sam. Onda sam, srećom, upoznao svoju suprugu i moj život je počeo postajati bolji na osobnoj razini. To nije imalo nikakve veze s gradom ili nogometnim klubom - volim ovaj nogometni klub - ali da, bilo je to vrijeme kada sam istraživao druge mogućnosti i razmišljao sam o odlasku", rekao je pa dodao: 

"Ali stvarno sam sretan što se to tada nije dogodilo jer bih propustio treble (2023.), osvajanje četiri (naslova Premier lige) zaredom i puno fantastičnih stvari. Nakon što smo osvojili Ligu prvaka (2023.), potpisao sam novi ugovor na još tri sezone. Od tada mi je, zapravo, cilj uvijek bio ispuniti taj ugovor do kraja."

Bernarda su upitali i nekoliko brzopoteznih pitanja. 

"Najbolji igrač protiv kojeg sam igrao je Luka Modrić", rekao je Bernardo. 

"Stadion s najboljom atmosferom u Premier ligi je Anfield."

"Najdraže sjećanje s Manchester Cityjem je osvajanje Lige prvaka."

"Najbolja stvar o Pepu Guardioli je njegova glad. Svaki put želi više i više i više."

"Najbolja stvar o Manchesteru je kiša."

"Najgora stvar o Manchesteru je sunce."

"Najbolji prijatelj u Man Cityju je Ruben Dias."

Cijeli intervjuu s portuglaskim čarobnjakom koji je Kovačićevo godište (mlađi tri mjeseca) pročitajte OVDJE

