Guardiola šokiran boksačkim videom svoje zvijezde: 'Ma igrat će mi svaku utakmicu'

Rayan Cherki je nakon vremena prilagodbe počeo blistati u dresu Manchester Cityja, a već neko vrijeme oduševljava i Pepa Guardiolu.

No, pojavio se video koji pokazuje kako 22-godišnji Alžirac koji igra za Francusku trenira boks.

"Iznenadilo me da se bavi boksom, nisam to očekivao. Jeste vidjeli video? Niste? Pogledajte ga. Vrh", rekao je Guardiola pa dodao uz lagani smiješak:

"Neću s njim uopće raspravljati, igrat će svaku utakmicu."

Otkako je stigao u Manchester City iz Lyona za 36 milijuna eura, Suigrač naših Matea Kovačića i Joška Gvardiola ima deset golova i 13 asistencija u 46 utakmica u svim natjecanjima. Unatoč odličnoj statistici, Guardiola je odbacio tezu da se Cherki uklapa u stereotip igrača kakve preferira.

"Što znači moj tipičan igrač? Ja nemam tipične igrače. Za prvu sezonu ovo što on radi uopće nije loše. Ne vjerujem u te priče. U Barceloni smo imali dobre igrače. Naravno da on može igrati, svi igrači koje imam ovdje moji su tipični igrači", rekao je Pep koji s momčadi ulazi u napetu završnicu u kojoj bi mogao odlučivati i 'foto-finiš' protiv Arsenala.

Dodajmo kako je Ctiy već osvojio Carabao Kup, ali ga čeka finale onog bitnijeg i važnijeg - FA Kupa.

