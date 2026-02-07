Holivudski glumac je neprepoznatljiv, pogledajte najnoviju fotografiju: Iza svega stoji nevjerojatna životna priča

Glumac, redatelj i scenarist Jonah Hill svojom je transformacijom ostavio obožavatelje bez teksta. Na prvim promotivnim fotografijama za svoj novi film "Outcome", koji stiže u travnju, 42-godišnji Hill izgleda gotovo neprepoznatljivo. Svi ga pamte kao bucmastog tinejdžera, no nedavno je viđen drastično mršaviji, obrijane glave i s gustom sijedom bradom, stoji uz Keanua Reevesa, a njegova pojava svjedoči o najnovijoj etapi dugogodišnje borbe s kilogramima, ali i putu prema prihvaćanju sebe i mentalnom zdravlju.