Svi su zinuli kad su vidjeli slavnog pjevača uoči svečane ceremonije otvaranja ZOI-ja

Sportski svijet spreman je za spektakl kakav još nije viđen. Milijarde pogleda uprte su u Milano. Točno u 20 sati, legendarni stadion San Siro, hram nogometa, postat će globalna pozornica na kojoj će svečanom ceremonijom biti otvorene 25. Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026.

Time započinje dvotjedni festival vrhunskog sporta, ali i projekt koji je od prvog dana jedinstven, izazivajući istovremeno divljenje i rasprave zbog svoje ambicije da spoji nespojivo - Urbanu vrevu metropole i spokoj snježnih vrhova Dolomita. Brojne slavne i poznate osobe nalaze se u ovim trenucima u Milanu, gdje će se na kultnom San Siru održati glavni dio službene ceremonije otvaranja Igara. Jedan od onih koji su privukli pažnju na koktel partyju u Teatro alla Scala, na crvenom tepihu, bio je poznati američki pjevač Usher.

Za spomenuti kako po prvi put u dugoj povijesti Zimskih olimpijskih igara, svečanost otvaranja neće biti ograničena na samo jedan stadion. U duhu Igara koje se protežu stotinama kilometara diljem sjeverne Italije, ceremonija će se istodobno odvijati na čak četiri lokacije, što je dosad neviđeno u sportskom svijetu, ali i općenito. Dok će glavno središte spektakla biti milanski kultni nogometni stadion San Siro, paralelne proslave s mimohodima sportaša održat će se u srcu Dolomita u Cortini d’Ampezzo, kao i u Livignu te Predazzu, povezujući tako sve ključne točke olimpijskih borilišta.

