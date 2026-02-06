Ovo je mjesto zločina u Međimurju: Šokirani mještani s nevjericom gledaju prema kući ubijenog

U petak je u Malom Mihaljevcu u Međimurju ubijen karikaturist Damir Novak. Nakon toga napadač je presudio i sebi, potvrdili su nam iz PU međimurske. Tragedija se dogodila nešto prije 14 sati. Policija je pronašla i oružje kraj tijela ubojice. Prema neslužbenim informacijama ubojstvo je počinio Novakov susjed.

Žrtva je bio svjetski poznati karikaturist. Objavljivao je u lokalnom tjedniku Međimurje, čime je započeo dugogodišnji i iznimno plodan umjetnički put. Tijekom karijere karikature je redovito objavljivao u lokalnim novinama, ali i u brojnim drugim listovima u Hrvatskoj, među kojima su Vatrogasni vjesnik, Večernji list, Slobodna Dalmacija, Feferon, Čvorak i drugi. Osim klasične karikature, bavio se portretnim karikaturama, stripom te izradom karikatura i vizualnih rješenja za kalendare, sitotisak, maskote i razne druge namjene.

Bio je član Hrvatskog društva karikaturista od 1986. godine, a tijekom godina osvojio je čak 95 nagrada na domaćim i međunarodnim izložbama karikatura. Njegovi su radovi nagrađivani i izlagani u Koreji, Kini, Italiji, Austriji, Kanadi, Iranu, Iraku, Češkoj, Srbiji, Rumunjskoj, Slovačkoj, Grčkoj, Turskoj, Makedoniji, Albaniji, Rusiji, Ukrajini i brojnim drugim zemljama, piše eMedjimurje.