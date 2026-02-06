Koliko zgodnih djevojaka na jednom mjestu! Djevojke iz Gospodina Savršenog 'zapalile' set

Još jedan uzbudljiv dan u emisiji Gospodin Savršeni obilježilo je spektakularno snimanje koje su dečki organizirali za djevojke. Karlo je na snimanje poveo Antonelu, Anastasia i Nušu, dok je Petar izabrao Mašu, Maju i Smiljanu. Na zanimljivom photo sessionu najviše su pozornosti privukle Anastasia i Maja koje su se nastavile družiti s Gospodom Savršenima, no na kraju večeri u vilu se samo Maja vratila s ružom.

Kako su se dečki snašli u ulogama Supermana i Batmana i koje djevojke su rođene za kamere - pogledajte u našoj galeriji.

