FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POGLEDAJTE ATMOSFERU /

Koliko zgodnih djevojaka na jednom mjestu! Djevojke iz Gospodina Savršenog 'zapalile' set

Koliko zgodnih djevojaka na jednom mjestu! Djevojke iz Gospodina Savršenog 'zapalile' set
Foto: Rtl
Antonela i Maja
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Još jedan uzbudljiv dan u emisiji Gospodin Savršeni obilježilo je spektakularno snimanje koje su dečki organizirali za djevojke. Karlo je na snimanje poveo Antonelu, Anastasia i Nušu, dok je Petar izabrao Mašu, Maju i Smiljanu. Na zanimljivom photo sessionu najviše su pozornosti privukle Anastasia i Maja koje su se nastavile družiti s Gospodom Savršenima, no na kraju večeri u vilu se samo Maja vratila s ružom.

Kako su se dečki snašli u ulogama Supermana i Batmana i koje djevojke su rođene za kamere - pogledajte u našoj galeriji. 

Nove epizode 'Gospodina Savršenog' pogledajte sedam dana unaprijed na platformi Voyo, a od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

6.2.2026.
15:30
Hot.hr
Rtl
Gospodin SavršeniSnimanjeVoyo
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx