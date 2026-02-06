Devet muževa, jednodnevni brak i šamar koji je obišao svijet: Život Zsa Zse Gabor

Zsa Zsa Gabor, mađarska diva i ikona Hollywooda, postala je sinonim za glamur, skandale i luksuzan život. Rođena u Budimpešti 1917. godine, Zsa Zsa je odrasla u bogatoj židovskoj obitelji uz dvije sestre, a majka Jolie oblikovala je njihove živote s jasnim ciljem: da se udaju za najbogatije i najutjecajnije muškarce. Zsa Zsa je vjerovala da nisu rođene da budu obične, već da postanu "kraljice i carice", što je bio ključni motiv u njezinu životu. Iako je postala Miss Mađarske 1936. godine, njezina titula je oduzeta zbog lažiranja godina, što je bio prvi u nizu skandala koji su pratili njezinu karijeru. Nakon bijega iz ratom pogođene Europe, 1941. godine, Zsa Zsa je stigla u Sjedinjene Države, gdje je postala simbol Hollywoodskog glamura.

Međutim, njezina prava karijera nije bila filmska, već supružnička – udavala se devet puta. Neki od njezinih muževa uključivali su osnivača hotela Hilton, Conrada Hiltona, s kojim je dobila kćer Francescu, kao i izumitelja lutke Barbie, Jacka Ryana, čime je njezin život dobio dodatnu nevjerojatnu dimenziju. Živjela je prema vlastitim pravilima, a jedna od njenih najpoznatijih izjava o brakovima bila je: "Ja sam izvrsna domaćica. Svaki put kad ostavim muškarca, zadržim njegovu kuću."

Kasnije je u svojim memoarima otkrila da je Francesca začeta nakon što ju je Hilton navodno silovao. Zsa Zsa je također bila u braku s britanskim glumcem Georgeom Sandersom, kojeg je smatrala ljubavlju svog života, a njezin ljubavni život bio je obilježen brojnim skandalima. Njezin posljednji suprug bio je Frédéric Prinz von Anhalt, kontroverzni princ koji je postao njezin skrbnik u njenim posljednjim godinama života. Iako je živjela u luksuzu, njezin život završio je u velikim zdravstvenim problemima, a preminula je 2016. godine, samo nekoliko mjeseci prije svog 100. rođendana.