Zarađivala na OnlyFansu da bi se natjecala, a sada joj zbog jedne sitnice karijera visi o niti

Kanadska atletičarka Alysha Newman, jedna od najprepoznatljivijih sportašica Olimpijskih igara u Parizu 2024., našla se u središtu ozbiljnog sportskog skandala koji bi joj mogao obilježiti nastavak karijere. Atletičarka koja je osvojila povijesnu brončanu medalju u skoku s motkom trenutačno je pod privremenom suspenzijom Jedinice za integritet atletike (AIU) zbog kršenja antidopinških pravila.

Iako nije pala na dopinškom testu, Newman se suočila s ozbiljnim posljedicama zbog administrativnog propusta koji antidopinška pravila tretiraju iznimno strogo.

Razlog suspenzije je tzv. whereabouts failure – nepridržavanje obveze prijave lokacije za nenajavljena testiranja. Prema pravilima Svjetske antidopinške agencije (WADA), vrhunski sportaši dužni su svakodnevno putem aplikacije prijavljivati svoju lokaciju i osigurati jednosatni vremenski okvir u kojem moraju biti dostupni kontrolorima.

Alysha Newman u razdoblju od dvanaest mjeseci čak je tri puta propustila ispuniti tu obvezu. Prema važećim pravilima, tri takva prekršaja tretiraju se jednako kao i pozitivan dopinški nalaz. Rezultat je privremena zabrana natjecanja, koja ostaje na snazi do konačne odluke AIU-a nakon saslušanja.

U najgorem scenariju prijeti joj suspenzija u trajanju od jedne do dvije godine, što bi ozbiljno ugrozilo njezine planove za Olimpijske igre u Los Angelesu 2028.

Vijest je potvrdio i Kanadski atletski savez, naglasivši kako sportaši, unatoč stalnim podsjetnicima i edukaciji, sami snose odgovornost za pravovremeno prijavljivanje lokacije.

Pad dolazi u trenutku kada se činilo da je Newman na vrhuncu karijere. Na Olimpijskim igrama u Parizu preskočila je 4,85 metara, postavila osobni i nacionalni rekord te osvojila prvu kanadsku olimpijsku medalju u ženskom skoku s motkom.

Ipak, osim sportskog uspjeha, pažnju svjetske javnosti privukla je i njezina kontroverzna proslava. Nakon osvojenog odličja, Newman je pred punim stadionom izvela “twerk”, potez koji je u trenu postao viralan i podijelio javnost. Dok su je jedni hvalili zbog spontanosti i samopouzdanja, drugi su kritizirali njezino ponašanje, smatrajući ga neprimjerenim za olimpijsku pozornicu.

Atletičarka je kasnije objasnila da je riječ o internoj šali s trenerom, nakon što je u prvom trenutku odglumila ozljedu.

Dodatnu pozornost izazvala je i njezina otvorenost oko korištenja platforme OnlyFans kao izvora prihoda. Newman nikada nije skrivala da joj zarada iz atletike nije dovoljna za financiranje vrhunskih priprema te da je upravo ta platforma omogućila nastavak karijere na najvišoj razini.

Isticala je kako je u sportu ionako često bila seksualizirana zbog izgleda i opreme, pa je odlučila preuzeti kontrolu nad vlastitim imidžem. Nakon pariške bronce interes za njezin profil toliko je porastao da je platforma privremeno pala zbog preopterećenja.

Kritičari su joj godinama zamjerali da takav angažman odvlači fokus sa sporta, a aktualna suspenzija zbog proceduralnog propusta dodatno će pojačati te rasprave.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte prekršaj Francuza zbog kojeg su suci zvali VAR