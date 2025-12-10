Američka tenisačica šokirala navijače: Ususret Australian Openu objavila potpuno golu sliku

Iako je teniska sezona na kratkom zimskom odmoru, američka tenisačica Sachia Vickery privukla je pozornost na način koji se rijetko viđa u profesionalnom sportu. Tridesetogodišnja igračica, koja uz tenis dodatno zarađuje prodajom vlastitog sadržaja na internetu, najavila je početak nove sezone potpuno gola.

Vickery, koja se ranije tijekom godine odlučila za promjenu posla i počela koristiti platformama poput OnlyFansa kao dodatnim izvorom prihoda, objavila je na Instagramu fotografiju bez odjeće,ali zamagljenu uz poruku da se uskoro vraća na teren i da će novu sezonu započeti u Australiji, ali i link za svoj Onlyfans profil. Objavu su odmah primijetili i mediji i navijači, jer se tenisačica odlučila predstaviti u istom stilu kakav koristi i na svojim pretplatničkim kanalima.

Najbolji renking karijere ostvarila je 2018. godine kada je bila 73. igračica svijeta, dok danas zauzima 523. mjesto. No, unatoč padu na ljestvici, Vickery otvoreno govori kako ju dodatni izvori prihoda oslobađaju financijskih pritisaka koji prate sportaše izvan vrha tenisa.

U ranijim intervjuima priznala je da joj je sadržaj za OnlyFans donio “najlakše zarađen novac u životu” te da ju kritike ne zanimaju. Otišla je i korak dalje,poručila je da više ne pristaje na spojeve bez pologa od 1000 dolara, tvrdeći da je to jedini način da izbjegne loša iskustva iz prošlosti. Više o njenom životu i zašto je odlučila ići tim putem pogledajte OVDJE

Vickery je otkrila da je već u prva dva dana nakon otvaranja računa na OnlyFansu zaradila iznos koji ju je iznenadio, te platformu sada vidi kao stabilan financijski oslonac dok ne igra turnire.

