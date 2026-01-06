Majko mila, čime je hrane? Divovska tinejdžerica je čudo košarke protiv koje nitko ne može igrati

Kinesko čudo od djeteta Zhang Ziyu (18) pravi je hit na društvenim mrežama nakon što je debitirala za seniorke Shandong Shijiazhuanga u kineskoj ligi.

U debiju je zabila 15 koševa za 12 minuta uz šut iz igre (6/9), a svemu je dodala šest skokova.

Debi visoke igračice privukao je veliku pažnju košarkaške javnosti, posebno zbog njenih fizičkih predispozicija, ali i zrelosti u igri uprkos mladim godinama.

Ovakav nastup nagovještava svijetlu budućnost za Zhang Ziyu, koja je već sada jedno od najzanimljivijih mladih imena kineske i svjetske košarke.

Njena statistika svakako će još rasti kada se navikne na seniorsku košarku, no činjenica je kako će i ona sama još rasti.

Trenutno najviši NBA igrač je Victor Wembanyama kojem službeno stoji 2.24, ali američki novinari su prošle godine plasirali priču kako je Francuz, koji je prekjučer napunio 22 godine, čudesno narastao pet centimetara.

Na toliko se primjerice 'zaustavio' i sunarodnjak Zhang Ziyu, Yao Ming. Usporedbe radi, Shaquille O'Neal je na 2.16.