KOLAPS /

Zbog snijega iskliznulo više tramvaja u Zagrebu: Pogledajte s čime odmrzavaju tračnice

Foto: Sanjin Strukic/pixsell
U Zagrebu je snijeg prouzročio brojne probleme u prometu. Tako zbog snijeg ne prometuju linije 127, 130, 135, 138, 201, 203, 227. Linija 126 prometuje do starog okretišta, a linija 164 prometuje do okretišta izvor, kod podvožnjaka ispod pruge. 

Linija 139 prometuje do raskrižja Vinogradske i Jelenovca. Autobus linije 140 ponovno prometuje.

U tijeku je zastoj tramvajskog prometa na raskrižju Trga žrtava fašizma i Ulice Franje Račkog u smjeru Trga bana Josipa Jelačića zbog iskliznuća jednog postolja tramvaja linije 17. 

Također, u tijeku je zastoj tramvajskog prometa na raskrižju Ilice i Ulice Republike Austrije zbog iskliznuća jednog postolja tramvaja linije 2. Linija 2 preusmjerena je na Zapadni kolodvor, a linije 6 i 11 prometuju preko Frankopanske, Jukićeve, Republike Austrije na Ilicu te prometuju povratno na svoje trase preko Trga bana Josipa Jelačića.

Zbog ugaženog snijega i leda skretnice teško rade pa je promet usporen. Djelatnici Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) izašli su na teren te su brenerima odmrzavali zaleđene tračnice i sanirali kvar na jednom od tramvaja kako bi se što prije uspostavio redovan tramvajski promet. 

6.1.2026.
21:59
danas.hr
Sanjin Strukic/pixsell
ZagrebSnijegTramvajBrenerZagrebački Električni Tramvaj
