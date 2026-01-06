DHMZ digao stupanj upozorenja! U Kninu opasna pojava lomi stabla, urušio se šator u Križevcima

Državni hidrometeorološki zavod podignuo je poslijepodne stupanj upozorenja za Zagrebačku i Karlovačku regiju. Pod narančastim su meteoalarmom i očekuje se novi snijeg.

Reporterka RTL-a Danas Kristina Čirjak razgovarala je s voditeljem Zimske službe Zagreb Ivanom Špehrom i provjerila kakvo je trenutačno stanje na cestama.

Kakva je trenutačna situacija na terenu? Brojni građani se žale da ceste nisu prohodne.

Sve ceste u gradu Zagrebu su prohodne i čiste. Ceste nisu očišćene do tzv. crnila, što mi volimo kuloarski nazvati, ali tijekom noći, odnosno tijekom jutra i sutrašnjeg dana, one bi trebale u potpunosti biti očišćene od snijega.

Možete li to garantirati?

Pa mogu, mogu garantirati. Mogu garantirati da će sve ekipe i svi ljudi, svi djelatnici Zagrebačkih cesta, svih 245 ekipa, dati sve od sebe da to tako i bude.

Koliko je posla pred vama?

Pa jako puno, jako puno. Već je 48 sati Zagrebačka zimska služba u pogonu. Očekujemo da će to biti i sljedećih 48 sati. I kao što ponavljam, dečki su na terenu cijelo vrijeme, bore se nadljudskim naporima. Evo, kao što vidite, snijeg neumorno pada. Prognoza je takva da bi tijekom sutrašnjeg dana u popodnevnim satima trebao stati, a do tada je na nama da budemo na terenu i da dajemo sve od sebe.

Koliko je ljudi na terenu? Imate li dovoljno ljudstva i opreme?

Jedno od objašnjenja zašto se ralice u svakom trenutku na svakom metru ceste ne vide je to da moraju napuniti rezervoar goriva i posipnog materijala.

Što je sa Sljemenskom cestom?

Sljemenska cesta je danas, kao što je već bilo rečeno i prezentirano kroz medije, bila jedno vrijeme zatvorena isključivo radi parkiranih vozila koja su onemogućavala vozilima javnog gradskog prometa da prometuju na liniji 140, odnosno na Sljemenskoj cesti. Cijelo vrijeme su četiri ekipe Zagrebačkih cesta na Sljemenskoj cesti na zadatku i drže cestu prohodnom za sva vozila, ali jednostavno se radi parkiranih vozila dogodila situacija da je cesta bila zatvorena na nekih par sati.

Što vam još stvara probleme, osim snijega i takvih vozača?

Prije svega parkirana vozila, o čemu je apelirano i komunicirano kroz medije tijekom zadnja dva dana. Najveći problem jednostavno jesu parkirana vozila, pogotovo u užem gradskom središtu ili u nekakvim rubnim dijelovima grada gdje su uže ulice i gdje naše vozilo u prvom trenutku ne može ući. Mora se vraćati tri puta i gubi se vrijeme koje je potrebno da bi se otklonio snijeg s prometnica.

Koliko je soli utrošeno na zagrebačkim cestama?

U proteklih 48 sati utrošeno je preko 1500 tona ukupnog posipnog materijala, od toga negdje oko 1100 tona soli i negdje oko 400 tona kamenog materijala dolomita, odnosno sipine, kako je mi zovemo.

Zagreb: Ne voze brojne autobusne linije, iskliznuli tramvaji

U Zagrebu su veliki problemis javnim prijevozom. Tako zbog snijega na kolniku ne prometuju autobusne linije 127, 130, 135, 138, 201, 203, 227. Linija 126 prometuje do starog okretišta, a linija 164 prometuje do okretišta izvor, kod podvožnjaka ispod pruge. Linija 139 prometuje do raskrižja Vinogradske i Jelenovca. U tijeku je zastoj tramvajskog prometa na raskrižju Trga žrtava fašizma i Ulice Franje Račkog u smjeru Trga bana Josipa Jelačića zbog iskliznuća jednog postolja tramvaja linije 17. U tijeku je zastoj tramvajskog prometa Ulicom Republike Austrije zbog iskliznuća jednog postolja tramvaja linije 2. Linija 2 preusmjerena je na Zapadni kolodvor.

Orkanski vjetar i mećava zatvorili A1

Zbog orkanskog vjetra i mećave za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Preporuka za obilazak osobnih vozila je silazak na čvoru Posedarje (A1)-DC106-DC8-DC54 (Zaton Obrovački)-D27 (Gračac)-DC50 - čvor Sveti Rok te obrnuto. Za sve ostale skupine vozila nema alternativnih pravaca, javio je HAK na svojim stranicama.

Ledena kiša u Dalmaciji

Nad Jadranom se i dalje zadržava ciklona, a najavljeno zahlađenje već je krenulo i prvo zahvatilo sjevernu Dalmaciju. U samo nekoliko desetaka kilometara razlike u temperaturi su ogromne – dok se u pojedinim mjestima mjeri oko nule, uz obalu je i dalje gotovo proljetno, piše Dalmacija Danas.

Foto: Snimio čitatelj/rtl Danas

Foto: Snimio čitatelj/rtl Danas

Foto: Snimio čitatelj/rtl Danas

Kako hladni zrak napreduje, bilježe se i opasne pojave – kiša koja se smrzava pri tlu. Na kninskom području, u smjeru Like, pada intenzivna ledena kiša, a zbog leda i težine naslaga već su polomljena stabla, a uzrokovana je i značajna materijalna šteta.

Na tom je području posebno opasno voziti, zbog poledice i rušenja grana ili stabala na prometnice.

Zbog snijega se urušio šator u Križevcima

Zbog snijega koji je posljednjih sati zahvatio Križevce, urušio se šator postavljen na Strossmayerovu trgu u sklopu manifestacije Advent u Križevcima. Do urušavanja je došlo uslijed velike težine snijega, a prema dostupnim informacijama, u incidentu nije bilo ozlijeđenih.

Zamjenik gradonačelnika Križevaca Ivica Švagelj bio je u šatoru neposredno prije urušavanja. Na vrijeme je reagirao nakon što je čuo pucanje konstrukcije i brzom reakcijom upozorio je građane da napuste prostor ispod šatora, javlja Radio Križevci.