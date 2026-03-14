Reporter iz Havane pijucka Cuba Libre na plaži: 'Dogovaraju se tko ostaje bez kuće, a tko bez noge'

UŽIVO S KUBE /

Već se pokazalo kako u ovoj emisiji uvijek idemo ispred vremena, pa je sada vrijeme da vidimo tko je nakon Venezuele i Irana sljedeći na redu. Zato ne treba biti vidovnjak. I normalno kad neka zemlja ima loš režim. Onda dođu Trump i njegovi da ga poprave kako su ga već popravili u Iranu i Venezueli, gdje je režim ostao... khm... isti.

Kako god, Kubancima se izgleda ponovno sprema Zaljevu svinja, jer podsjetimo, Amerikanci su svojedobno već ondje jednom pokušali organizirati ekskurziju, ali domaćini su greškom mislili da je riječ o invaziji pa su svinje poslali doma. Kakva je trenutna situacija na Kubi? Iz Havane se javila "reporterska svinjica" Borna.

"Dakle, pijem Cuba Libre, Cuba Libre. Uživam na plaži, dok još stignem. Evo u daljini vidim tamo neke američke brodove, cigare. Pa da ljudi čekaju da ih se oslobodi. Imali su lutriju neki dan - koja škola će biti bombardirana. Sve se unaprijed dogovara sad kad znaju da će ih napasti - tko će ostati bez kuće, a tko bez noge", dojavio je Borna.