Javila se reporterka iz vojarne u Požegi: Ovo je Mia Lorena Radoš Krištofić Rogić Topić

'JEDNOSTAVNIJI ZA ODRŽAVANJE' /

E da, počeo je vojni rok, u vojarne je ušlo 800 pripadnika Z-generacije a znamo da se na njih uvijek možemo osloniti. Ako se sjećate, kad su ruski tenkovi i oklopna vozila krenuli na Ukrajinu bili su obilježeni velikim slovom Z.

Znaju Rusi da je Z generacija strah i trepet za suparničku stranu pa se na njih sad i mi oslanjamo. Z kao zajebani.

Nema televizije koja nije poslala svoju ekipu da vidi kako su se Z ročnici snašli prvog dana u vojsci pa se tako i za Stanje nacije iz vojarne u Požegi javila naša reporterka Mia Lorena Radoš Krištofić Rogić Topić. Kako je sve prošlo, ali i o kakvoj se reporterki radi pogledajte u videu. Zoran Šprajc će vam sve objasniti...